LE NOTE DI GABRIELE BOLIS E AMICI RISCALDANO LA RSA DI CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – Fuori “sta la neve sui monti, come panna sul gelato…” avrebbe detto Gianni Rodari e ieri, venerdì 21 novembre, la neve s’è mostrata in tutto il suo candido fascino, imbiancando il paesaggio e rinfrescando l’aria.

Tuttavia alla RSA “Madonna della Fiducia” di Calolziocorte l’atmosfera era accogliente, riscaldata da canti e suoni, allegria e risate suscitati dalla presenza di Gabriele e i suoi amici – Gabriele Bolis, Gilberto Garghentini, Giovanni Gilardi e Casto Pattarini – ormai noti agli ospiti, che, invitati dalle educatrici Sara Bolis e Loredana Farina, hanno infiammato gli animi con i ricordi dei bei tempi andati, di canti e balli in compagnia, di feste di cui ormai non ci si rammenta più, di palpiti e sospiri d’amore che riportano alla memoria emozioni e sensazioni di cui il cuore non si dimentica.

Insomma, un pomeriggio di quelli “belli” da ricordare, di quelli che regalano felicità.