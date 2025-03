LE SQUADRE DELLA ROVINATA VINCONO CON TUTTI MA NON CON LA STELLA ALPINA

LECCO – La Rovinata Esordienti 2012 convincono sul campo del GSO San Giorgio Casatenovo.Il primo tempo si chiude 0-0. Al 10′ del secondo tempo è Renda che con un azione personale insacca nell’angolino. La Rovinata non riesce a raddoppiare, nemmeno quando Colombo sbaglia a tu per tu con il portiere. Nel terzo tempo i biancorossi portano a rete Centineo. Sullo scadere i padroni di casa pareggiano in contropiede. Nel quarto tempo, la Rovinata torna alla vittoria con Centineo, terminando così la partita sul risultato di 2-4.

I Ragazzi CSI a 7 giocano in casa con i valsassinesi della Stella Alpina. Dopo 15′ di Rovinata, sono gli ospiti a prendere coraggio, senza però mettere in difficoltà il portiere di casa. Nel secondo tempo all 12′ è la Stella Alpina a passare in vantaggio con un ottimo tiro da fuori area. Negli ultimi 5’i biancorossi trovando il pareggio con Falcone su calcio d’angolo nel minuto di recupero. Come da regolamento CSI si va ai calci di rigore ma i padroni di casa riescono a trasformare solo il primo, mentre la Stella Alpina non sbaglia. Partita persa 2-4 dopo i calci di rigore.

I Pulcini 2015 ospitano la Casatese-Merate in un delle partite più intense del campionato. Nel primo tempo va in rete il capitano Galliani e i biancorossi riescono chiudere 1-0. Nel secondo tempo gli ospiti sono più determinati bloccando la frazione 0-0. La Rovinata nel terzo tempo grazie alla doppietta di Rosina e alla rete di Lazzarato vincono il tempo. I padroni di casa pensano che la partita sia finita e lasciano troppi spazi alla Casatese, tanto che uno dietro l’altro gli ospiti insaccano 4 gol e non ne subiscono nemmeno uno. Finisce 3-2 per la Rovinata.

Gli Under 10 ospitano il Premana per il Campionato Csi di categoria. Nel primo tempo sono gli ospiti a passare in vantaggio e i padroni di casa non riescono a reagire. Nel secondo tempo gli ospiti sono ancora più incisivi e riescono a raddoppiare, ma la Rovinata trova il gol con Rosina, riuscendo ad accorciare le distanze.

Nel terzo tempo ci pensa Pozzi, con un gran tiro dalla distanza, a pareggiare e a chiudere la partita sul 2-2.