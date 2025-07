“LE TRADIZIONI LARIANE” SI AGGIUDICANO IL BANDO LOMBARDIA STYLE

LECCO – Il partenariato locale guidato dal Comune di Lecco e composto da Galbiate, Mandello del Lario, Valmadrera, Garlate e Abbadia Lariana si è aggiudicato il finanziamento messo a disposizione dal bando regionale Lombardia Style, che sostiene lo sviluppo e la promozione di eventi atti a valorizzare in modo nuovo la destinazione “Lombardia” e la sua attrattività turistica in ogni stagione, attraverso un calendario condiviso di eventi e una comunicazione coordinata.

La rassegna “Le Tradizioni Lariane”, promossa dal partenariato e finanziata dal bando ha preso il via il 7 giugno a Galbiate con “4 Lati di Cielo”, per poi proseguire a Mandello del Lario il 13-14-15 giugno con la “Sagra della tradizione Lariana” e a Lecco con il Palio nell’ultimo fine settimana di giugno. A fine estate toccherà alla “Golden Night” di Valmadrera prevista il 13 settembre, alla “Festa delle corti” di Garlate, che si terrà il 13 e 14 settembre e, infine, a “Le vie della Seta” di Abbadia Lariana, in programma il 21 settembre.

Queste le cifre, suddivise per ente: Lecco ha ottenuto un finanziamento di 8.312,46 euro, il Comune di Galbiate 7.799,40 euro, il Comune di Mandello del Lario di 8.730,96 euro, il Comune di Valmadrera di 5.629,40 euro, il Comune di Garlate 9.202,23 euro e il Comune di Abbadia Lariana di 5.451,60 euro.

Così gli assessori Giovanni Cattaneo di Lecco, Silvia Nessi di Mandello del Lario, Raffaella Brioni di Valmadrera, Diana Nava di Garlate, Maria Butti di Galbiate e Irene Azzoni di Abbadia Lariana: “Siamo molto felici di questo risultato, soprattutto perché frutto di un lavoro sinergico tra le nostre amministrazioni. Il finanziamento ottenuto da Regione, che ringraziamo per aver valutato positivamente il nostro progetto, dimostra ancora una volta l’importanza di fare ‘sistema’ per promuovere il nostro territorio, attrarre risorse e sviluppare iniziative che abbiano un impatto concreto sulla nostra comunità. Questa è la strada giusta”.

Maggiori informazioni sulla rassegna a questo collegamento.