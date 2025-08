LECCHESE COLPITO DA UN FULMINE IN SPIAGGIA A PIOMBINO: È GRAVE

PIOMBINO (LI) – Un uomo di 69 anni originario della provincia di Lecco è stato colpito da un fulmine mentre si trovava sulla spiaggia del Quagliodromo a Piombino, in Toscana. L’incidente è avvenuto durante un improvviso temporale nella mattinata di domenica 3 agosto, dopo che il cielo si era rannuvolato nonostante una partenza soleggiata, come previsto dall’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile.

Subito dopo il colpo del fulmine, Moreno Camilli di 69 anni della provincia di Lecco, con parenti in Val di Cornia, è entrato in arresto cardiaco. La moglie, che è un’infermiera professionale e si trovava a pochi metri di distanza, è intervenuta tempestivamente iniziando le manovre di rianimazione, assicurandogli la respirazione fino all’arrivo dei soccorsi del 118, facilitati dalla presenza di un presidio estivo di volontari della Croce Rossa direttamente sulla spiaggia.

Le manovre di rianimazione cardiopolmonare sono durate circa 30 minuti, durante i quali il cuore dell’uomo non batteva. Fortunatamente, grazie all’incessante intervento dei soccorritori, il cuore ha ripreso a pompare e il paziente ha ricominciato a respirare autonomamente.

È stato quindi trasportato con l’elicottero sanitario Pegaso all’ospedale di Siena, dove è ricoverato in condizioni molto gravi, ancora in prognosi riservata. La tempestività dell’intervento sia della moglie infermiera sia del personale sanitario presente in loco è stata decisiva nel salvargli la vita.