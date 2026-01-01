LECCHESE RESIDENTE A CANTÙ IL 37ENNE MORTO NEL VOLO AL CORNIZZOLO

SUELLO – Tragedia nel primo pomeriggio di Capodanno sul monte Cornizzolo, al confine tra le province di Lecco e Como. Andrea Ponzoni, 37 anni, residente a Cantù e molto conosciuto nell’ambiente del volo, ha perso la vita precipitando al suolo durante un volo in parapendio.
Secondo le prime informazioni, Ponzoni faceva parte di un gruppo di appassionati saliti in quota per un lancio augurale per salutare l’arrivo del 2026. Nel corso della discesa qualcosa è andato storto e uno dei partecipanti è caduto violentemente a terra, sotto gli occhi dei compagni che hanno immediatamente dato l’allarme.
L’incidente è avvenuto attorno alle 12.30 in una zona impervia sopra Suello, non lontano dall’area di atterraggio abitualmente utilizzata dai parapendisti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri, ai quali spetta ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare le cause dell’incidente mortale.
RedCro