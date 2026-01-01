LECCHESE RESIDENTE A CANTÙ IL 37ENNE MORTO NEL VOLO AL CORNIZZOLO

SUELLO – Tragedia nel primo pomeriggio di Capodanno sul monte Cornizzolo, al confine tra le province di Lecco e Como. Andrea Ponzoni, 37 anni, residente a Cantù e molto conosciuto nell’ambiente del volo, ha perso la vita precipitando al suolo durante un volo in parapendio.​

Secondo le prime informazioni, Ponzoni faceva parte di un gruppo di appassionati saliti in quota per un lancio augurale per salutare l’arrivo del 2026. Nel corso della discesa qualcosa è andato storto e uno dei partecipanti è caduto violentemente a terra, sotto gli occhi dei compagni che hanno immediatamente dato l’allarme.​

L’incidente è avvenuto attorno alle 12.30 in una zona impervia sopra Suello, non lontano dall’area di atterraggio abitualmente utilizzata dai parapendisti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri, ai quali spetta ora il compito di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare le cause dell’incidente mortale.​

RedCro