LECCO – A sei anni di distanza dal galbiatese Manuel Locatelli, un altro calciatore lecchese farà la sua comparsa sulla panchina del Milan in una gara della massima serie. Nel posticipo di serie A in calendario questa sera a Bologna, mister Stefano Pioli avrà a disposizione anche il 17enne difensore di Annone Davide Bartesaghi.

Un organico da completare e soprattutto le qualità dimostrate dal baby rossonero nelle varie amichevoli pre-campionato hanno convinto il tecnico a contare su di lui; indubbiamente una bella soddisfazione per il ragazzo e per la sua famiglia, cha da sempre lo ha guidato nel suo lungo percorso.

Locatelli debuttò in A esattamente a 18 anni e tre mesi, nel match interno con il Carpi (0-0) nel marzo del 2016; Bartesaghi diventerà maggiorenne il prossimo 29 dicembre. Certo appare abbastanza difficile che Pioli possa utilizzarlo a gara iniziata, staremo a vedere.

Terzino sinistro, ma all’occorrenza sa disimpegnarsi anche da centrale, il difensore è strutturalmente ben messo. Centoottant’otto centimetri di altezza (in altre schede la stessa viene quantificata in centonovantatre, fisico comunque granatiere e ben strutturato), può sfruttare i suoi centimetri sia in fase difensiva che propositiva in occasione delle palle ferme.

Intanto inizia a rimettersi in movimento l’attività pallonara: ormai alle spalle test e amichevoli, si è ritornati a fare sul serio. La Juventus del centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli (90º) ha espugnato la roccaforte di Udine 0-3: buona la performance. del 25enne bianconer.

È rimasto a Salerno invece il difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola, che non ha partecipato al 2-2 maturato all’Olimpico tra i granata e la Roma, dopo essersi infortunato nel corso del vittorioso match di Coppa Italia con la Ternana a causa di fastidiosi problemi muscolari. Il ragazzo dovrebbe recuperare nello spazio di un altra settimana.

In serie C, da segnalare il trasferimento del liernese Riccardo Gatti dal Catanzaro all’Albinoleffe; sempre nell’ottica del calciomercato, in precedenza il centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi era passato dalla Juve Stabia alla Turris.

Intanto verbalizziamo i risultati di qualche amichevole pre-campionato, partendo dal clamoroso successo esterno conseguito la scorsa settimana, quando la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (in campo sino al 20º della ripresa) è riuscita nell’impresa di espugnare il terreno della Cremonese appena retrocessa dalla A per 1-2.

Primi minuti nelle nuove squadre per l’olginatese Scaccabarozzi impiegato sino al 20º del secondo tempo nel successo della sua Turris (3-2) ai danni della Nocerina. Protagonista sino al 90º invece il neo Albinoleffe Riccardo Gatti nello 0-0 di Busto Arsizio con la Pro Patria.

Nel calcio femminile (serie A) da notificare il trasferimento con la formula del prestito del portiere mandellese dell’Inter Astrid Gilardi (classe 2003) al Como. Anomala invece la situazione della Sampdoria femminile; a meno di un mese dal via del massimo campionato nazionale, la società ligure in cui milita anche il difensore di Costamasnaga Vanessa Panzeri, in palese difficoltà economica, non ha la certezza di poter affrontare la nuova stagione agonistica, tanto che gran parte delle sue tesserate sta cambiando aria, senza contare che sono state bloccate le operazioni in entrata. Insomma una situazione intricata, con la dirigenza blucerchiata che, intenta a sanare la squadra maschile, sta lasciando totalmente alla deriva la formazione in rosa.

Alessandro Montanelli