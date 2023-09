LECCO – Inizio positivo per i nostri ragazzi impegnati in questo avvio di stagione. In serie A la Juventus del galbiatese Manuel Locatelli (90’) espugna Empoli 0-2, perde invece 2-0 la Salernitana del casatese Lorenzo Pirola (in campo sino al 34’della ripresa) a Lecce ma nella sconfitta granata il difensore è uno dei pochi a meritare la sufficienza. Detto nella precedente puntata della chiamata in azzurro di Locatelli e Pirola – rispettivamente in nazionale A e Under 21 – vestirà il tricolore anche il difensore di Annone in forza alla Primavera del Milan, ma nel giro della squadra maggiore, Davide Bartesaghi. Il ragazzo è stato infatti convocato dal CT dell’Under 19 Bernardo Corradi nelle due amichevoli entrambe in calendario a Prato, con l’Irlanda (il 7 settembre) e con i Paesi Bassi l’undici dello stesso mese. Un altro piccolo passo in avanti verso traguardi sempre più importanti.

In serie B esordio sfortunato dell’attaccante di Chiuso Salvatore Elia in maglia Spezia, nel match interno con il Como (0-1). Giunto in Liguria solo pochi giorni fa, l’ex Palermo è stato impiegato dal 1’ della ripresa: un esordio importante dove alcuni suoi strappi offensivi hanno messo in difficoltà il reparto difensivo lariano, insomma sufficienza raggiunta.

In terza serie avvio roboante per la Turris dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi abile a schiantare (3-1) a Torre del Greco il Benevento, parte bene anche il Potenza del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo che supera a domicilio (2-1) il Brindisi. Ottimo il punto strappato dall’Albinoleffe del difensore di Lierna Riccardo Gatti (90’) sul campo del Vicenza, uno 0-0 che sta stretto ai seriani più volte vicini al vantaggio nella ripresa. Giusto sottolineare la grande prova di Gatti, il centrale difensivo appena prelevato dal Catanzaro ha in pratica annullato il bomber biancorosso Ferrari dando il là in più circostanze allo sviluppo del gioco bergamasco con dei precisi lanci destinati alle punte orobiche, una sorta di regista basso davanti alla difesa. Un bel sette in pagella per il numero 44 di mister Lopez.

In campo femminile ricordiamo che il massimo campionato inizierà il 16 settembre. Tra le sfide da segnalare Como-Napoli e Pomigliano-Juventus. Due notizie sulle ultime amichevoli disputate, partendo dal fresco successo delle bianconere dell’attaccante di Missaglia Sofia Cantore a Seregno contro il Como (1-2) del portiere mandellese Astrid Gilardi, in campo per tutto l’incontro e autrice tra i pali di pregevoli interventi. Un calcio femminile che dopo le bollicine del mondiale di quattro anni or sono, quando l’Italia uscì ai quarti di finale, ora sta vivendo un periodo abbastanza buio anche a livello mediatico. Il fatto che, dopo il licenziamento della Ct Milena Bertolini avvenuta al termine di un mondiale 2023 assolutamente negativo, sia servito un mese prima di ufficializzare (l’investitura è attesa a minuti) il tesseramento di mister Andrea Soncin, lascia intravedere le enormi difficoltà incontrare dalla FIGC per riempire il buco lasciato da Bertolini. Diversi i tecnici che hanno gentilmente declinato: da Nicolato ex dell’Under 21 maschile, a Evani, sino a Roberto Donadoni.

Alessandro Montanelli