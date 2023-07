LECCO – Sono iniziati ieri nella doppia sede di Australia e Nuova Zelanda i campionati del mondo di calcio femminile (la finale è prevista il 20 agosto). Al via anche l’Italia di Milena Bertolini, inserita nel gruppo G insieme a Argentina, Svezia e Sudafrica. Sono otto i gironi, composti da quattro squadre cadauno: le prime due si qualificano agli ottavi, in caso di arrivo a braccetto proseguirà il suo cammino la compagine che vanta la miglior differenza reti, e in caso di ulteriore parità verrà premiato l’undici più prolifico nelle tre gare disputate.

Mondiali che parlano anche lecchese perché parteciperà infatti la 22enne attaccante della Juventus di Missaglia Sofia Cantore, casacca numero sette per lei, davvero un grande previlegio per l’ intera provincia.

Riferiamo poi due importanti novità. Precedenza alla convocazione del difensore della Primavera del Milan residente a Annone Davide Bartesaghi alla trasferta negli Usa con i rossoneri di mister Pioli. Il ragazzo dopo aver giocato l’amichevole (è entrato in campo dal 19’della ripresa) vinta con il Lumezzane neopromosso in serie C per 7-0 ora avrà l’onore di sfidare in amichevole compagini importanti dello spessore di Real Madrid, Barcellona e Juventus dove incrocerà il tiro in una sorta di derby lecchese con il centrocampista di Galbiate in forza alle zebre Manuel Locatelli, davvero un bel passo in avanti per lui.

A seguire ecco una notizia di calcio mercato. Ora è ufficiale, il 35enne centrocampista ed ex bluceleste di Belledo Andrea Arrigoni, lo scorso anno all’Andria, è un nuovo giocatore della Sambenedettese in serie D. Dopo un lunghissimo corteggiamento i rossoblu sono dunque riusciti a convincere il calciatore a scendere nei dilettanti.

Torniamo alle azzurre del calcio femminile, l’Italia l’altro giorno ha sostenuto e vinto (0-1) l’amichevole contro la Nuova Zelanda, Cantore è entrata in campo dal 15’della ripresa. Questo il calendario delle nostre: lunedì 24 luglio alle 8 italiane avremo Argentina-Italia, il 29 (9.30) Svezia-Italia, mentre il 2 agosto le nostre affronteranno alle 9 il Sudafrica. Le gare dell’Italia verranno trasmesse in diretta su Rai Uno.

Arrivate sino ai quarti di finale nell’ultimo mondiale in Francia out 2-0 contro l’Olanda, le azzurre sono reduci dal modesto europeo di Inghilterra 2022 quando furono estromesse ai gironi, l’obiettivo è quantomeno di superare la prima fase. Sulla carta le favorite sono altre, iniziando dagli Usa campioni nelle ultime due edizioni, alla stessa Inghilterra regina europea in carica, la Germania, poi a seguire Francia e Svezia oltre alla solita eventuale sorpresa.

Tornando a Cantore, una stagione molto importante la sua che nonostante non abbia la titolarità nel club d’appartenenza è riuscita a dimostrare sul manto erboso le sue indiscusse qualità. Centravanti boa, ma anche esterno di destra, in entrambi i ruoli la ragazza si è resa utile alla causa in una stagione che l’ha vista insieme alla Juventus perdere lo scudetto, stavolta cucito sul petto della Roma, ma portare in bacheca la Coppa Italia sconfiggendo all’atto conclusivo le stesse giallorosse.

Nata calcisticamente all’oratorio di Missaglia Sofia viene adocchiata dal Monza che la fa esordire nel campionato di serie C nel 2017, tra l’altro vinto dalle brianzole dove si mette particolarmente in luce. Da lì il salto alla Juventus, dove nel biennio 17/19 in serie A viene impiegata 19 volte, quattro i gol siglati. Successivamente emigra a Verona sempre nella massima serie. In terra veneta gioca 14 gare a fronte di tre gol, quindi ecco la Florentia (22 gettoni e 10 reti), il Sassuolo (14 presenze e 8 acuti) ma in neroverde si frattura il perone destro, sino al rientro alla base nella scorsa stagione, quando entra in campo 25 volte ponendo la sua firma sotto la voce marcatori in sette circostanze.

Questo il suo percorso in azzurro; nell’Under 17 otto partite e 6 gol, nell’Under 19 11 match e 4 reti, infine con la nazionale maggiore 13 incontri e un gol segnato nell’amichevole esterna (2-1) lo scorso due febbraio contro l’Inghilterra.

Per concludere, una ultim’ora arriva dal calcio femminile: con una nota ufficiale sulla sua pagina la Sampdoria comunica la rinuncia al prossimo campionato di serie A,dovrebbe restare tuttavia in blucerchiato il difensore di Costamasnaga Vanessa Panzeri.

Alessandro Montanelli