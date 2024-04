LECCHESI NEL PALLONE: DERBY SENZA RETI A TORINO E TRA GATTI E ANGHILERI

LECCO – È terminato senza vincitori né vinti il derby tra il Torino e la Juventus del galbiatese Manuel Locatelli (90’). Nella circostanza dopo mesi decisamente incolori Loca ha dato qualche seppur flebile segno di risveglio, niente di trascendentale ma un minimo di apporto alla squadra è stato dato, serve continuità. In un’altra batosta è incappata la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola (90’) sconfitta all’Olimpico 4-1 dalla Lazio, il ragazzo ha offerto un’altra prestazione infelice insieme ai suoi compagni e ora la B è davvero dietro l’angolo.

In cadetteria perde la Feralpisalò dell’imberidese Luca Giudici (panchina) 3-1 a Pisa, così come lo Spezia dell’esterno di Chiuso Salvatore Elia (90’) sconfitto 2-0 sul terreno della capolista Parma.

In C finisce pari (0-0) il derby lecchese tra l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti, in campo dal 23’della ripresa, e il Renate del galbiatese Marco Anghileri (90). Bel successo esterno della Turris dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi corsara 1-2 a Latina, il ragazzo rimane in campo sino al 38’del secondo tempo. In chiusura narriamo delle sconfitte patite dal Monopoli (1-2) del meratese Luca Barlocco (90’) tre le mura amiche nel derby pugliese con il Taranto, davvero ottima la sua gara sia in fase difensiva che propositiva. Non alimenta la classifica neppure la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (in panchina), superato a Gorgonzola 0-1 dalla Triestina.

Intanto mancano solo 180’ al termine della stagione regolare, poi spazio a playoff e playout, nel girone meridionale allo stato attuale sia Turris che Monopoli dovrebbero partecipare agli spareggi salvezza. La permanenza sicura tra i professionisti a due gare dalla fine è nelle mani di Messina (44), Catania (42) e Potenza (41), mentre la Turris di Scaccabarozzi veleggia a quota 40, una lunghezza in più del Monopoli di Barlocco. Nel girone A, detto che la Giana Erminio di Pirola è a un passo dai playoff, sono ancora tutte da definire le posizioni di Renate e Albinoleffe, entrambe in bilico tra le due possibilità. Il Renate (45) di Anghileri dista due punti dalla coppia Lumezzane Pro Patria e quindi dai playoff, ma conserva quattro lunghezze di margine sulla Pergolettese formazione che a oggi disputerebbe i playout. I seriani di Gatti invece (44) sono a tre punti dalla gloria e quindi gli spareggi promozione, ma anche con soli tre punti di vantaggio sulla 16esima piazza la prima che conduce ai playout, tutto è ancora in gioco staremo a vedere.

Nella serie A femminile (playout salvezza) bella vittoria del Como del portiere di Mandello Astrid Gilardi a Pomigliano 1-2, l’atleta ha giocato l’intero match, bucata ancora una volta su punizione e sul palo di competenza, così come accadde a Seregno con la Fiorentina. Nella pool scudetto scontro al vertice a Roma tra le locali e la Juventus della missagliese Sofia Cantore, vincono 2-1 le giallorosse con la ragazza che viene impiegata dal 31’s.t. l’attaccante è stata impegnata con la maglia azzurra anche nel match di qualificazione infrasettimanale ai campionati europei del 2025 (sostituita al 35’s.t), in Finlandia gara persa 2-1 dall’Italia. Classifica pool scudetto, Roma 60 Juventus 47, Fiorentina 39, Sassuolo 32. Pool salvezza: Milan 30, Como 25, Sampdoria 24, Napoli 10, Pomigliano 6. Prossimo turno, Juventus-Inter, Napoli-Como.

Alessandro Montanelli