LECCO – Ferme le due maggiori serie del calcio italiano, spazio alle nazionali e alla serie C. L’Italia di Luciano Spalletti a Bari ha sconfitto Malta con un rotondo 4-0 in una gara valida per la qualificazione ai campionati europei, tra i protagonisti (90’) anche il centrocampista di Galbiate in forza alla Juventus Manuel Locatelli. Questa sera intanto gli azzurri tornano in campo nella difficile trasferta oltremanica con la capolista Inghilterra: sulla carta Locatelli dovrebbe restare in panchina, liberando il posto al romanista Bryan Cristante.

Sempre nella giornata odierna lucida i tacchetti pure l’Under 21 (ore 17.45) di Carmine Nunziata a Bolzano contro la Norvegia, match valido per il lasciapassare all’europeo di categoria. Pronto a condurre i suoi verso il successo il difensore di Casatenovo in forza alla Salernitana Lorenzo Pirola: toccherà a lui, il capitano, aprire la strada. Due amichevoli quelle disputate dall’Under 19: un doppio confronto con i padroni di casa della Serbia. Nel primo match rocambolesca vittoria dei locali (5 -4), nelle fila degli azzurrini è rimasto in campo sino al 15’ della ripresa il difensore di Annone in forza al Milan Davide Bartesaghi; nella replica l’Italia è brava a rivoltare la frittata imponendosi 1-3, in questa circostanza il ragazzo ha giocato il primo tempo.

Serie C, apertura di diritto per l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (90’) che supera a Zanica la Virtus Verona 1-0. Brutto scivolone interno della Giana Erminio del portiere casatese Carlo Pirola (90’) nella sconfitta rimediata 2-3 con la Pro Vercelli, una prova discreta anche se l’estremo difensore brianzolo ha sulla coscienza il secondo gol ospite. Torna a sorridere dopo tre sconfitte di fila la Turris del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi (gioca sino al 33’ della ripresa) nello scoppiettante 2-3 di Potenza: avanti 0-2, gli ospiti si fanno riprendere al 96’ poi incredibilmente 60” più tardi ecco il gol della vittoria.

In serie A femminile finisce 0-0 a Seregno il derby lombardo tra Como e Milan, al solito panchina per la mandellese Ingrid Giraldi.

Da segnalare che a inizio mese l’ex calciatore di Lomagna Marco Motta – per lui importanti trascorsi con le maglie di prestigiosi club come Juventus, Roma, Bologna e Genoa – ha conseguito il patentino Uefa B che consente di poter allenare in serie D, nelle giovanili professionistiche e anche come allenatore capo in serie B. Svincolato dalla scorsa estate dopo varie esperienze estere, Motta (classe 1984) tenta dunque l’avventura in panchina restando in attesa della prima chiamata e andandosi ad aggiungere ai lecchesi Alberto Colombo (recentemente esonerato dal Potenza), Fabio Viviani attuale mister in seconda del Goztepe nella serie B turca e Marco Turati, secondo di Italiano alla Fiorentina.

Alessandro Montanelli