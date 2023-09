LECCO – Ferme le prime due serie nazionali, spazio alla Lega Pro da cui arrivano tante delusioni in casa Lecco. Solo una vittoria a referto in questo secondo turno, quella dalla Turris dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (90’) corsara 2-3 a Crotone e ora in vetta alla classifica con sei punti all’attivo.

Sconfitta del Potenza del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo a Latina (2-1); con lo stesso punteggio cede l’Albinoleffe a Zanica con la Triestina, nelle fila orobiche 90’ per il liernese Riccardo Gatti autore di una prova determinata, peccato si sia fatto anticipare nello stacco aereo da Lescano nel gol del temporaneo 1-1. Goleada interna subita invece dalla Giana Erminio al cospetto del Vicenza (1-5), a difendere i pali lombardi il casatese Carlo Pirola apparso incerto in un paio di reti subite.

Intanto questa sera riflettori sulle nazionali A e Under 21, entrambe impegnate nella qualificazioni europee. I più “grandi” sono attesi a San Siro alle 20.45 nel decisivo e importantissimo match con l’Ucraina, dopo l’1-1 in Macedonia mister Spalletti affida le chiavi del centrocampo azzurro al 25enne galbiatese Manuel Locatelli, rimasto in panchina nella precedente uscita. Gioca titolare nell’Under 21 con la fascia di capitano al braccio anche il difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola (18.30) in Turchia. Insomma due partite chiave per entrambe le squadre, perdere altro terreno potrebbe risultare fatale nel raggiungere le mete prefissate.

Sconfitta in amichevole a Prato (0-2) l’Italia Under 19 del ragazzo di Annone Davide Bartesaghi (90’), superata a domicilio dall’Olanda. Si trattava dell’ultima amichevole prima dell’inizio delle qualificazioni ai campionati europei di categoria. Nella prima giornata il prossimo 15 novembre gli azzurrini ospiteranno il Liechtenstein, il 18 la Svizzera mentre il 21 giocheranno in casa della Svezia. Ricordiamo che la fase finale verrà ospitata dalla Slovacchia, che come paese organizzatore si aggiungerà alle 15 qualificate che si giocheranno la coppa.

Restando in tema di nazionali risultati agrodolci per l’Under 17 azzurra nel torneo delle quattro nazioni in corso di svolgimento in Germania. Esordio positivo dell’Italia che supera 3-1 la Danimarca, segue la disfatta con Israele (4-1) match in cui il centrocampista di Galbiate Ernesto Perin resta in campo tutta la partita, peccato che sul 2-0 il valtellinese Mosconi calci a lato il rigore che avrebbe potuto riaprire il match. Intanto oggi nell’ultima giornata ci si gioca il torneo dopo due incontri le quattro contendenti sono in vetta con tre punti, e l’ultimo turno propone Germania-Italia e Danimarca-Israele per un arrivo in volata da gustare sino all’ultimo respiro.

Nel calcio femminile (il campionato parte il 16 settembre) esce al secondo turno dalla Champions League la Juventus dell’attaccante di Missaglia Sofia Cantore: le bianconere a Torino si sono arrese dopo i tiri dal dischetto alle tedesche dell’Eintracht di Francoforte. Entrata in campo al 1’della ripresa Cantore in due minuti realizza il gol del vantaggio con una stupenda mezza girata in acrobazia ma le ospiti pareggiano. Un 1-1 che resiste anche dopo i supplementari e stavolta i rigori sono indigesti per le bianconere di capitan Sara Gama, costrette ad abdicare la competizione europea.

Alessandro Montanelli