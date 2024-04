LECCHESI NEL PALLONE. IMPRESA DEL FERALPI DI GIUDICI, AZZURRE IN CAMPO

LECCO – Da consuetudine, e non potrebbe essere diversamente, risultati agrodolci per i calciatori della nostra provincia impegnati nei vari tornei professionistici. In serie A cade in dirittura a Roma con la Lazio (1-0) la Juventus del galbiatese Manuel Locatelli (90’), altra secca battuta d’arresto invece per la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola (90’) superata al Dall’Ara 3-0 dal Bologna e ormai virtualmente in B. Ricordiamo che Lazio e Juventus si riaffronteranno già questa sera a Torino nel match d’andata della semifinale di coppa Italia (alle 21 con diretta su Canale 5).

Nella seconda serie nazionale fa la voce grossa la Feralpisalò dell’esterno di Imberido (in campo dal 25’della ripresa) Luca Giudici che viola il campo della Cremonese 0-1, tre punti vitali in ottica salvezza: incredibile se pensiamo che la Feralpi superò sempre 1-0 i grigiorossi in lotta per la A anche nel match d’andata. Da segnalare che Luca è andato vicino allo 0-2 con palla che ha sbattuto sulla parte superiore della traversa prima di terminare la sua corsa sul fondo. Vince pure lo Spezia (nel prossimo turno ospiterà il Lecco) nello scontro salvezza del Picco contro l’Ascoli sconfitto 2-1, gara in cui il ragazzo di Chiuso Salvatore Elia è rimasto in campo sino al 41’ della ripresa.

In serie C importante successo casalingo del Monopoli ai danni del Sorrento (1-0), tra i pugliesi ha giocato l’intero match il meratese Luca Barlocco. Importante anche lo 0-0 esterno rimediato dalla Turris dell’Olginatese Jacopo Scaccabarozzi (90’) nello scontro salvezza a Cerignola, finisce senza gol pure Virtus Verona- Renate, pantere ospiti guidate dal capitano galbiatese Marco Anghileri (90’). Ha dunque portato bene il cambio di allenatore in casa Renate che ha visto in settimana il ritorno di Pavanel dopo il siluramento del mister di Cesana Brianza Alberto Colombo.

In serie A femminile nella pool scudetto goleada della Juventus (4-0) ai danni della Fiorentina, la missagliese Sofia Cantore è subentrata al 18’s.t. a Biella. Altrettanto netta la sconfitta interna subita nella pool salvezza a Seregno dal Como con il Milan (1-4), è rimasta in panchina tra le lariane il portiere di Mandello Astrid Gilardi. Prossimo turno: Pomigliano-Como, Juventus-Inter. Classifica pool scudetto: Roma 57, Juventus 47, Fiorentina 39, Inter 30, Sassuolo 29. Pool salvezza: Milan 27, Sampdoria 24, Como 22, Napoli 10, Pomigliano 6.

Campionato appena ripreso e immediatamente fermo per dare spazio alla nazionale di Soncin impegnata nelle qualificazioni ai campionati europei 2025. Le azzurre, all’esordio nella competizione, saranno protagoniste venerdì 5 aprile a Cosenza contro l’Olanda, mentre il 9 a Helsinki al cospetto della Finlandia (entrambe le gare inizieranno alle 18.15 in diretta su Rai Due). Tra le convocate anche la lecchese Cantore.

Alessandro Montanelli