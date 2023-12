LECCHESI NEL PALLONE: AZZURRE OK IN SPAGNA, CONTI HA LA FIDUCIA DI PIRLO

LECCO – Stenta ancora la Salernitana di Pirola, Juve ok a Monza, tra le donne vince in trasferta l’Italia di Cantore nella tana della Spagna campione del mondo.

Dopo la prima vittoria stagionale conseguita in casa contro la Lazio, getta nuovamente la spugna la Salernitana del difensore di Casatenovo (90’) Lorenzo Pirola a Firenze, un 3-0 netto in cui il centrale amaranto ha giocato un match da matita rossa, risultando uno dei peggiori in campo e gara quindi da dimenticare. Vittoria con il batticuore invece della Juventus del galbiatese Manuel Locatelli a Monza (non al meglio della condizione fisica entra nella mischia al 41’s.t.): i bianconeri s’impongono 1-2 grazie al gol di Gatti in pieno recupero. Tre punti li ottiene pure il Milan del giocatore di Annone Davide Bartesaghi (in panca) che supera a San Siro il Frosinone 3-1.

In serie B cede tra le mura amiche 0-1 al Parma, lo Spezia dell’esterno di Chiuso Salvatore Elia (lui è protagonista sino al 37’ s.t.), una prestazione quella del lecchese altamente positiva, tra migliori dei 22 in campo. Brusca frenata della Sampdoria del difensore della Bonacina Andrea Conti (in panchina) a Brescia, i blucerchiati perdono 3-1 e sabato venturo ospiteranno al Ferraris il Lecco di Bonazzoli. A riguardo del terzino il tecnico della Samp Andrea Pirlo ha dichiarato: “Il ragazzo è ancora indietro di condizione ma ha i colori blucerchiati nel cuore. Il fatto che sia stato ammonito dalla panchina nel derby con lo Spezia lo sta a dimostrare, è sicuramente un punto a suo favore. Lui sta lavorando duramente dopo una anno di stop ed è voglioso di recuperare per dare una mano alla sua squadra”.

Nella terza serie nazionale impatta 0-0 ad Avellino la Turris del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi (entra al 21’ della ripresa), continua a far punti dopo un avvio stentato la neopromossa Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (in panchina) che supera a Gorgonzola il Trento 2-1. La giornata si chiude con due tonfi, quello del Renate del galbiatese Marco Anghileri (panchina) sconfitto 4-1 sul terreno della capolista Mantova, e dell’Albinoleffe che cede l’intero bottino a Zanica (0-1) alla Pro Vercelli, entra in campo dal 33’s.t. il liernese Riccardo Gatti.

Applausi convinti a favore della nazionale italiana femminile di calcio, le ragazze di mister Andrea Soncin compiendo una autentica impresa hanno espugnato Pontevedra, il campo della Spagna campione del mondo in carica, nel penultimo atto di Nations League 2-3, tra le protagoniste (dal 10’ della ripresa) anche l’attaccante di Missaglia in forza alla Juventus Sofia Cantore. E questa sera si torna in campo a Parma alle 19 ospitando la cenerentola Svizzera. Classifica gruppo quattro: Spagna 12, Italia, Svezia 7, Svizzera 3.

Alessandro Montanelli