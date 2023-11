LECCHESI NEL PALLONE. LOCATELLI CERTEZZA BIANCONERA, CONTI E ANGHILERI RIVEDONO IL CAMPO

LECCO – La Juve del Loca espugna Firenze, mettono di nuovo piede in campo dopo i lunghi infortuni il blucerchiato Conti e il galbiatese Anghileri in forza al Renate.

Diversi spunti da esaminare in questa giornata di calcio trascorsa sui vari campi del bel paese; in primis il successo ottenuto dalla Juventus del centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli (90’) a Firenze per 0-1. Ancora una prestazione degna di nota la sua, soprattutto nella fase di rottura a supporto del pacchetto arretrato, un lavoro sporco ma assolutamente utile che proietta i bianconeri al secondo posto di una classifica pilotata dall’Inter. In netta crisi invece la Salernitana del casatese Lorenzo Pirola sconfitta 0-2 nel derby campano con il Napoli. Nonostante il rovescio, buona è da considerarsi la prova del nostro difensore, ormai punto fermo anche sotto la nuova gestione Pippo Inzaghi. Problemi per il Milan del giocatore di Annone Davide Bartesaghi (in panchina) k.o. nel match interno 0-1 contro l’Udinese, friulani sino ad allora senza vittorie in campionato.

In serie B netta battuta d’arresto per lo Spezia della punta di Chiuso Salvatore Elia (90’), asfaltata a Cremona 3-0; vince di contro un’altra ligure, la Sampdoria del difensore della Bonacina Andrea Conti (in panchina), nobile decaduta del calcio italiano che batte a domicilio il Palermo 1-0. Qualche giorno prima i blucerchiati avevano pagato dazio in coppa Italia uscendo sconfitti ed eliminati dalla competizione dalla Salernitana (4-0): nelle fila amaranto Pirola ha giocato sino al 32’ della ripresa, mentre è tornato in campo a 5’ dal termine Conti dopo una assenza di ben 367 giorni (si è operato a una caviglia), data da festeggiare visto che l’ultima sua presenza sul manto erboso risaliva al 20 ottobre 2022 sempre in una gara di coppa Italia, contro l’Ascoli.

Capitolo terza serie; finisce 1-1 Pro Sesto-Renate. E nelle fila delle pantere nerazzurre c’è un altro motivo per cui rallegrarsi, il ritorno in campo dal 41’s.t del galbiatese Marco Anghileri dopo un anno di stop dovuto alla frattura del crociato. Esce da Padova senza punti (3-1) la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (in panca), emulata dalla Turris dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi, battuta a Caserta 1-0. Nonostante i 90’ di sostanza dell’ex Juve Stabia, l’undici di Torre del Greco perde la sua quarta gara consecutiva. A salvare la giornata di Lega Pro ci pensa l’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (90’) abile ad espugnare la roccaforte del Novara 0-3, ossigeno puro in ottica salvezza.

Nel calcio femminile in serie A grande prestazione del Como del portiere di Mandello Astrid Gilardi (ancora in panchina) ma anche azzurra Under 23 che supera a Seregno l’Inter 2-1 e sale al terzo posto della classifica anche se in coabitazione con la Fiorentina.

Alessandro Montanelli