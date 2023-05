LECCO – Davvero eccelsa la prestazione fornita dal centrocampista di Galbiate in forza alla Juventus Manuel Locatelli (90’) nel successo esterno (0-2) sul campo dell’Atalanta. Decisivo in fase difensiva con alcuni interventi determinanti in chiusura, il ragazzo ha saputo proporsi anche in interdizione, eclissandosi o quasi in avanti ma rendendosi protagonista di una gara che gli vale un bel 7 in pagella, in netto rialzo dopo le due ultime mediocri prestazioni e questa sera l’azzurro sarà nuovamente in campo a Torino nella semifinale d’andata di Europa League contro il Siviglia.

Esce invece sconfitta da Empoli (2-1) la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola, lui viene sostituito al termine del primo tempo a compimento di un match in calo rispetto alle ultime brillanti uscite anche causa un scontro e un violento colpo alla testa subito intorno alla mezz’ora. Fortunatamente accurati esami hanno escluso problemi, solo una forte botta al capo.

Nel calcio femminile, pool salvezza, quarta vittoria consecutiva per il Como che, battendo a Seregno 2-1 (le tre reti sono state segnate tutte su rigore) la Sampdoria, ottiene la matematica salvezza e quindi si regala con ben tre turni d’anticipo rispetto alla fine un’altra fantastica stagione in serie A. Nella pool scudetto, tricolore già vinto matematicamente dalla Roma, finisce 2-2 Juventus-Inter: bianconere in vantaggio di due gol sino al 75’, il secondo segnato dall’attaccante di Missaglia Sofia Cantore che fallisce clamorosamente sotto porta la palla del 3-0, e subire il pareggio al 92’ è una beffa vera.

Applausi ora alla nazionale italiana Under 16 di mister Daniele Zoratto vincitrice in Portogallo del trofeo Sviluppo Uefa, gli azzurrini hanno terminato in vetta alla classifica a quota 7, davanti a Portogallo (5) Svezia e Belgio 3. Tra i protagonisti nelle fila italiane anche il centrocampista del Milan residente a Galbiate Ernesto Perin. Nella prima uscita l’Italia ha sconfitto la Svezia con un sonoro 5-2 (il lecchese è stato impiegato dal 1’ della ripresa), quindi ecco il successo ai danni del Belgio per 2-0 e qui Ernesto ha giocato dal 16’ del secondo tempo. Infine nell’ultima partita con i padroni di casa del Portogallo (2-2) il galbiatese è rimasto in campo tutta la gara realizzando inoltre il suo rigore nella lotteria dei tiri del dischetto che ha consentito ai lusitani di imporsi 5-3 ma non di scippare ai nostri il primato. Insomma una bella soddisfazione internazionale, dopo gli ottimi risultati conseguiti in campionato con il Milan in cui è praticamente titolare fisso, attualmente in vetta alla classifica a quota 35 (manca un mese al termine) seguiti a due lunghezze dall’Atalanta, e a sette dall’Inter.

Alessandro Montanelli