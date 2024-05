LECCHESI NEL PALLONE. PARI TRA ‘LOCA’ E PIROLA, DOPPIETTA DI CANTORE

LECCO – È finita 1-1 la sfida tra la Juventus del galbiatese Manuel Locatelli e la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola. Fanalino di coda e da tempo retrocessa, la formazione amaranto ha sfiorato il colpaccio nella casa bianconera, punto che ha comunque dato la matematica certezza ai torinesi di qualificarsi per la Champions League. Ottima tra gli ospiti la prestazione di Pirola, decisamente meno quella fornita da Locatelli anche se lui ha avuto il merito di servire con una splendida giocata di tacco a Rabiot la palla dell’1-1.

Nell’ultima giornata di serie B perde la Feralpisalò dell’esterno di Imberido Luca Giudici a Piacenza (0-1) con la Ternana, schierato titolare da mister Zaffaroni Luca disputa una prova eccellente (esce al 19’della ripresa) andando vicino al gol con una conclusione da fuori che a portiere battuto è andata ad incocciare sul palo: montante pieno. Vince di contro la Sampdoria del 30enne della Bonacina Andrea Conti (in panchina) che espugna 1-3 Catanzaro.

In serie C finisce al primo turno l’avventura ai playoff della neopromossa Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (panchina) che impone l’1-1 al Nereo Rocco alla Triestina, locali che passano grazie alla miglior posizione in classifica rimediata in campionato. Nei playout salvezza racimola un buon pari a Francavilla (1-1) il Monopoli del meratese Luca Barlocco (90’) in attesa del match di ritorno in calendario la prossima domenica.

Infine nella serie A femminile chiude in gloria il Como del portiere di Mandello Astrid Gilardi (panchina) capace di battere a Seregno 2-0 il Pomigliano, azzurre comunque da tempo salve e quindi al via anche del prossimo massimo campionato donne. Impresa invece della Juventus della punta di Missaglia Sofia Cantore (in campo sino al 32’ della ripresa) che supera a Biella la Roma 3-1, una Cantore autrice di una prestazione davvero maiuscola sigillata da una splendida doppietta. Esordio con il gol dell’1-0 con una bella botta da entro l’area e poi del raddoppio grazie a un bel lob a scavalcare il portiere in uscita. Classifica pool scudetto: Roma 67, Juventus 56, Fiorentina 42, Sassuolo 36, Inter 34. Pool salvezza: Milan 38, Como 32, Sampdoria 28, Napoli 13, Pomigliano 9. Prossimo turno ultima giornata, Sassuolo-Juventus.

Va dunque agli archivi almeno per i pedatori lecchesi inseriti nel mondo del professionismo anche questa ennesima stagione agonistica, al solito gioie e dolori si mischiano talora a favore dell’uno o dell’altro come normale che sia. Pochi i motivi per sorridere, Pirola è affondato in B con la Salernitana, Giudici in C con la Feralpi. Scaccabarozzi si è salvato a stento dalla D insieme alla Turris, al pari del galbiatese Marco Anghileri a Renate. Barlocco deve ancora guadagnarsi la Lega Pro contro il Francavilla, resta la salvezza ottenuta dallo Spezia di Salvatore Elia in B, quella dal Como in rosa e il buon torneo disputato, dalla Gianna di Carlo Pirola.

Alessandro Montanelli