LECCO – Terminata la stagione agonistica e di conseguenza i vari campionati è tempo di vacanza per i nostri “eroi” del pallone. Ma non per tutti: prosegue infatti l’impegno per la coppia Lorenzo Pirola da Casatenovo e Sofia Cantore domiciliata a Missaglia, entrambi impegnati con l’azzurro dell’Italia sulle spalle.

Partiamo con il difensore della Salernitana, il ragazzo è attualmente impegnato ai campionati europei Under 21 in Romania e Georgia. Titolare nel match d’esordio con la Francia (2-1 per i transalpini), il ragazzo è rimasto in campo sino al 71’ nel successo maturato (3-2) ai danni della Svizzera, una gara altamente positiva dopo l’opaca prova disputata con i francesi. Pirola ha avuto il merito di sbloccare il risultato con gli elvetici grazie a un perfetto colpo di testa nato dagli sviluppi di un corner battuto dall’ormai ex Milan Sandro Tonali, e domani sera gli azzurrini di Paolo Nicolato sono attesi nel terzo e ultimo incontro dalla Norvegia. L’imperativo è uno solo, vincere, così l’Italia potrebbe superare il turno eliminatorio a patto però che Svizzera e Francia non pareggino tra di loro (facendolo, si qualificherebbero entrambe tagliandoci fuori dai quarti di finale).

Diverso il discorso Cantore: l’attaccante della Juventus è stata convocata nel ritiro di Riscone di Brunico dal CT Milena Bertolini in vista dei campionati del mondo in calendario in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto. Sono 32 le calciatrici “azzurrabili”, la scrematura avverrà sabato al termine dell’amichevole prevista a Ferrara tra Italia e Marocco (in diretta Tv su Rai 2 alle 18.15). Alla fine solo in 23 avranno il previlegio di continuale l’avventura iridata, le altre undici loro malgrado faranno ritorno ai rispettivi club d’appartenenza dopo le meritate vacanze.

Intanto ha trovato una nuova panchina il mister di Cesana Brianza Alberto Colombo, nella scorsa stagione a Pescara. Colombo sarà l’allenatore del Potenza, formazione iscritta nel girone meridionale della serie C. Restando in tema di calcio mercato, possibile ritorno a Vicenza del difensore di Merate Luca Barlocco, lo scorso anno a Chiavari e all’Entella; potrebbe sposare la causa Sambenedettese l’esperto 34enne giocatore di Bellano Andrea Arrigoni, nella passata stagione a Teramo in C, ma lo stesso sta valutando una possibile discesa nel campionato dilettanti (serie D) in una piazza con dei gloriosi trascorsi anche in cadetteria. Confermato da tempo il galbiatese Marco Anghileri a Renate, ancora incerto il futuro per il liernese del Catanzaro neopromosso in B Riccardo Gatti (difficilmente resterà in giallorosso). In attesa anche l’attaccante di Maggianico Salvatore Elia, fermo da inizio anno causa la frattura del crociato, da Palermo è tornato alla casa madre Atalanta in attesa di ulteriori sviluppi.

Alessandro Montanelli