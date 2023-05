LECCO – Vince ancora la Salernitana di Pirola, il “Loca” non fa girare la Juve sconfitta in casa dal Milan ma ritrova la nazionale. In scena nella scorsa giornata il penultimo atto del campionato di serie A, turno che ha nuovamente sorriso alla Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola vittorioso al congedo dal pubblico amico (3-2) ai danni dell’Udinese: 90’ i minuti da lui disputati.

Cade ancora invece la Juventus del centrocampista galbiatese (90’) Manuel Locatelli, battuta a Torino dal Milan 0-1. Una gara decisamente sottotono dei bianconeri e dello stesso ragazzo apparso in netta difficoltà e incapace di far girare il centrocampo piemontese, nonostante la prestazione decisamente opaca “Loca” dopo aver saltato l’ultima convocazione ritrova l’azzurro della nazionale. Il CT Roberto Mancini lo ha infatti inserito nel gruppo che sarà impegnato nella semifinale della Nations League contro la Spagna il prossimo 15 giugno.

Nell’ultima giornata della serie A femminile chiude bene la Juventus della punta di Missaglia Sofia Cantore che travolge 5-2 le fresche campionesse d’Italia della Roma (in formazione nettamente rimaneggiata). Cantore in campo tutta la partita ha avuto il merito di mandare in gol una compagna per il 3-0 e mettersi in proprio nel 4-0, realizzando grazie a un tiro a giro sul secondo palo la sua sesta rete stagionale su 18 incontri disputati. Sconfitta per il Como a Sassuolo (2-1) a salvezza già comunque in cassaforte, vince anche il Milan che fa suo (0-1) il derby con l’Inter.

Classifica Pool scudetto: Roma 67, Juventus 54, Milan 44, Fiorentina 42, Inter 39. Pool salvezza, Sassuolo 38, Como 25, Sampdoria e Pomigliano 21, Parma 16. Parma retrocesso in B, il Pomigliano dovrà giocare lo spareggio salvezza contro la seconda classificata della serie B e quindi la Lazio.

Festeggia ancora Napoli che, dopo lo scudetto tra i maschi, vincendo la cadetteria sale nella massima serie pure nel calcio femminile, mentre una tra Pomigliano e Lazio seguirà le partenopee nel paradiso della A . Stagione ancora in essere per la Juventus, Cantore e compagne saranno impegnate domenica 4 giugno sul neutro di Salerno nella finale di coppa Italia contro la Roma una occasione per tornare a sorridere dopo aver ceduto il tricolore (la Juve aveva vinto gli ultimi cinque scudetti) proprio alle giallorosse di mister Spugna.

Parlando sempre di coppa Italia, nulla da fare a Gavorrano (Grosseto) per la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (in panchina), sconfitta nella coppa nazionale di serie D dal Pineto 4-2: avanti 2-0 la formazione di Gorgonzola neopromossa in C ha subito suo malgrado la rimonta (due gol dei quattro subiti arrivati su rigore) dell’undici abruzzese.

Spaziando nel settore giovanile nella categoria Under 16, bel successo esterno del Milan del galbiatese Ernesto Perin nel match d’andata dei quarti di finale scudetto scaltro a espugnare (0-1) il terreno dell’Empoli.

Alessandro Montanelli