LECCHESI NEL PALLONE. RETROCEDE LA FERALPI DI GIUDICI, CANTORE IN GOL

LECCO – Si dividono la posta all’Olimpico Roma e Juventus (1-1), nelle fila bianconere gioca l’intero match il centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli autore di una prestazione da sei. Alcuni errori abbastanza grossolani sono stati infatti parzialmente cancellati da una doppia occasione da rete, un colpo di testa alto e una conclusione dalla distanza ben parata dall’estremo difensore giallorosso. Restando nella massima serie perde di misura la Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola in Campania contro l’Atalanta (1-2), il ragazzo disputa 90’ e una gara complessivamente buona.

In serie B dopo il Lecco retrocede anche la Feralpisalò dell’esterno offensivo di Imberido Luca Giudici (entra in campo al 27’della ripresa), nella sconfitta esterna per 2-1 a Venezia. Nel turno infrasettimanale la Feralpi aveva impattato 2-2 a Piacenza nel derby con il Brescia e Giudici subentrò al 42’ della ripresa. Notizie positive arrivano dalla Spezia, mercoledì i liguri del ragazzo di Chiuso Salvatore Elia (90’) hanno superato 1-0 il Palermo, domenica ecco il 2-2 esterno di Cosenza: Elia subentrato al 16’ del secondo tempo ha avuto il merito di realizzare con un gran tiro al volo da fuori il gol del definitivo pareggio. Due prestazioni di ottimo livello che dimostrano l’effettivo valore del calciatore, nella circostanza in cui non sia alle prese con problemi fisici che ne hanno sin qui fermato l’ascesa.

Tuffandoci nella serie A femminile, nella pool scudetto la vittoria esterna della Juventus (0-2) della punta di Missaglia Sofia Cantore a Firenze. Rimasta sul rettangolo di gioco sino al 39’ s.t. la bianconera ha segnato il gol con cui le ospiti hanno sbloccato il risultato grazie a uno splendido colpo di testa terminano all’angolino basso alla sinistra del portiere. A proposito di portieri la ragazza di Mandello Astrid Gilardi nel turno infrasettimanale è rimasta in panchina nel 3-1 rifilato dal suo Como alla Sampdoria, liguri che hanno schierato al via (90’) il difensore di Costamasnaga Vanessa Panzeri, abile arruolata dopo un lungo infortunio. Successivamente il Como ha perso (fuori casa) 1-0 il derby con il Milan, e questa volta Gilardi è stata schierata titolare. Da segnalare anche il pirotecnico 6-5 con cui la Roma campione d’Italia ha violato il campo del Sassuolo. Classifica pool scudetto: Roma 67, Juventus 53, Fiorentina 42, Inter 34, Sassuolo 33. Pool salvezza: Milan 37, Como 29, Sampdoria 28, Napoli 12, Pomigliano 9. Prossimo turno; Como-Pomigliano, Juventus-Roma.

Intanto in serie C la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (in panchina) ha eliminato nel primo turno dei playoff per la B a Gongorzola la Pro Vercelli con un netto 3-0.La strada verso la cadetteria per la Giana continua già sabato quando i milanesi andranno a far visita alla Triestina, domenica invece il Monopoli del meratese Luca Barlocco sarà ospite nel match d’andata dei playout del Francavilla.

Alessandro Montanelli