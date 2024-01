LECCHESI NEL PALLONE. TURNO SENZA VITTORIE, SI RAFFREDDA IL MERCATO DI BARTESAGHI

LECCO – Incredibile ma vero – e con tutta probabilità la prima volta che ciò accade nella nostra rassegna settimanale – è comunque un dato di fatto che il turno appena lasciato alla spalle non abbia regalato vittorie ai calciatori della provincia lecchese impegnati in giro per lo stivale. Cinque pareggi e due sconfitte, ecco il resoconto amaro di questa giornata di calcio.

I rovesci arrivano dalla Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (panchina) battuta sul terreno della capolista Mantova 2-0 e dal Como donne (serie A) superato a Seregno 0-1 dal Sassuolo, di prassi ennesima panchina per l’estremo difensore di Mandello Astrid Gilardi.

Impatta 2-2 la Juventus dell’esterno di Missaglia Sofia Cantore (esce dalla sfida al 25’s.t.) a Biella con la Fiorentina. Nella massima serie maschile pareggia 1-1 in casa la Juventus del galbiatese Manuel Locatelli (90’) al cospetto dell’Empoli, toniamo in serie C con lo 0-0 scaturito a Busto Arsizio tra la Pro Patria e l’Albinoleffe del difensore di Lierna Riccardo Gatti, in campo per l’intero match. Finisce 2-2 Turris-Messina e nelle fila campane disputa 90’ il centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi, buon punto esterno quello raccolto, dal Monopoli del meratese Luca Barlocco impiegato dal 31’ della ripresa nell’1-1 uscito sulla ruota di Catania. Non si è giocato di contro il posticipo di Caravaggio tra l’Atalanta Under 23 e il Renate del galbiatese Marco Anghileri e dell’allenatore di Cesana Brianza Alberto Colombo, incontro rinviato a data da destinarsi per una fitta nebbia calata nella serata bergamasca.

Classifica serie A donne: Roma 39, Juventus 34, Fiorentina 32, Inter 23, Sassuolo 17, Como, Sampdoria 15, Milan 14, Pomigliano 6, Napoli 3. Prossimo turno, Roma-Juventus, Inter-Como.

Venendo al calcio mercato ormai in chiusura, per ora resta alla finestra il giovane difensore di Annone in forza al Milan Davide Bartesaghi. Quando sembrava a un passo da Frosinone ecco il raffreddamento dei ciociari ora indirizzati su profili più esperti. Il ragazzo potrebbe allora finire al Losanna in Svizzera ma anche restare a Milano, da un paio di settimane non più nella rosa della prima squadra ma titolare della Primavera, sicuramente l’atleta cambierà aria nel prossimo mercato estivo. Quasi concluso invece in casa Lecco lo scambio con la Feralpisalò tra Luca Giudici e l’ex comasco Vittorio Parigini di fatto neo bluceleste. In arrivo alle falde del Resegone anche uno tra questi due portieri: Contini del Napoli e Furlan del Perugia, le ultime negative prestazioni tra i pali di Saracco e Melgrati hanno convinto la società ad affidarsi ad altri profili. Si torna a parlare di Luciano Foschi, l’ex trainer lariano è infatti arrivato secondo, alle spalle del solo Vivarini del Catanzaro, nella panchina d’oro riservata agli allenatori di serie C, una citazione di merito anche per aver riportato i manzoniani nella categoria cadetta dopo mezzo secolo.

Alessandro Montanelli