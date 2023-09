LECCO – Lasciata alle spalle la buona prova del galbiatese Manuel Locatelli nel successo di San Siro con la maglia della nazionale (Italia-Ucraina 2-1), il centrocampista si è ripetuto anche con la casacca della Juventus nel vittorioso match interno (3-1) contro la Lazio. Una partita di qualità e quantità, rendimento di alto livello anche nella circostanza in cui abbia la possibilità di giocare da regista avanzato: sette in pagella per lui. Restando in serie A brutto scivolone casalingo della Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola (90’) nello 0-3 con il Torino. Prendiamo in esame il derby della Madunina (Inter-Milan 5-1) segnalando la presenza sulla panchina rossonera del giovanissimo difensore di Annone (classe 2005) Davide Bartesaghi e che potrebbe essere a disposizione di Pioli anche nella gara di Champions League in calendario questa sera (ore 18.45) a San Siro contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali.

In cadetteria altro scivolone dello Spezia della punta di Chiuso Salvatore Elia (1-0) a Venezia, entrato in campo dal 15’ s.t. l’atleta non è riuscito a incidere. Tempi duri per la formazione ligure appena retrocessa dalla massima categoria e ora nei bassifondi della classifica con un solo punto rimediato dopo cinque turni.

In C copertina in questa occasione meritata dalla Turris del centrocampista di Olginate Jacopo Scaccabarozzi, vittoriosa 3-2 nel match casalingo con il Sorrento grazie alla doppietta realizzata proprio da “Scacca”. Autore di una gara davvero suntuosa altamente sopra la sufficienza, un 7,5 equo per l’ex Juve Stabia ora in vetta alla classifica del girone meridionale a quota nove. Festeggia pure il Potenza del tecnico di Cesana Brianza Alberto Colombo che tra le mura amiche supera 2-1 il Monopoli. Da qui in avanti tuttavia le gioie iniziano a latitare per i calciatori nostrani, ad esempio la Giana Erminio del portiere di Casatenovo (è rimasto in panchina) Carlo Pirola ha lasciato i tre punti a Caravaggio battuta 3-2 dall’Atalanta Under 23. Esce con le ossa rotte da Firenzuola (2-1) l’Albino Leffe del liernese Riccardo Gatti, in campo sino al 90’.

Nella serie A donne si torna a sorridere. Vittoria esterna per la Juventus dell’attaccante di Missaglia Sofia Cantore (2-3) in campo sino al 90’ a Pomigliano nella gara d’esordio. Vince anche il Como del portiere di Mandello (rimasta però in panchina) Astrid Gilardi che ha la meglio 2-1 ai danni del Napoli. Questo il programma della seconda d’andata: sabato il Como sarà ospite delle campionesse d’Italia in carica della Roma, mentre la Juventus la giornata seguente riceverà la Sampdoria.

Alessandro Montanelli