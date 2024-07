LECCO, 2 ANNI E 11 MESI PER RAPINA IMPROPRIA A UN 39ENNE

LECCO – Nuova condanna per Timothy Airoldi, noto per essere stato soprannominato il “ladro del cubetto”.

Il 39enne era stato accusato di rapina impropria per l’episodio accaduto nella notte di venerdì, quando aveva tentato una spaccata al Café Bohémien rompendo il vetro e cercando di introdursi. Davanti al giudice Paolo Salvatore il difensore di Airoldi, l’avvocato Andrea Artusi, ha optato per il rito abbreviato. Il Pm Caterina Scarselli ha contestato la rapina impropria per aver opposto resistenza ai carabinieri intervenuti nella notte di venerdì e chiesto 4 anni e 8 mesi di reclusione. Il giudice ha inflitto 2 anni e 11 mesi di reclusione.