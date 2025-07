LECCO 2026: LOMBARDIA IDEALE CON CIRESA E CESANA PER C. PIAZZA SINDACO

LECCO – Il movimento Lombardia Ideale, rappresentato a livello regionale dal Vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Basaglia Cosentino (in copertina con Carlo Piazza), insieme ai consiglieri comunali di LeccoIdeale Lorella Cesana e Peppino Ciresa, annunciano che saranno presenti come lista per dare il giusto rinnovamento della città e allo stesso tempo dichiarano il proprio convinto sostegno alla candidatura di Carlo Piazza a sindaco di Lecco per la coalizione di centrodestra.

“Riteniamo che Carlo rappresenti il profilo ideale per guidare la città: giovane, con solida esperienza politica e amministrativa, radicato nel territorio e capace di dialogare con tutte le anime della coalizione. In questi anni si è distinto per competenza, serietà e ascolto: doti fondamentali per affrontare con efficacia le sfide che attendono Lecco. La sua candidatura nasce da un percorso credibile e condiviso, sostenuto da diverse forze politiche e personalità del centrodestra lecchese. Come Consiglieri comunali e come rappresentanti del territorio e del movimento Lombardia Ideale, riconosciamo in questa proposta una sintesi solida e coerente, in grado di rilanciare l’azione amministrativa del centrodestra nella nostra città. Crediamo sia arrivato il momento di proporre un progetto alternativo, concreto e responsabile, capace di rimettere al centro i bisogni reali dei cittadini. Con impegno e determinazione, sosterremo la candidatura di Carlo Piazza, mettendo a disposizione la nostra esperienza e la volontà di costruire, insieme, una Lecco più moderna, efficiente e vicina alle persone”.

RedPol