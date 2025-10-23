LECCO 2026, I CENTRISTI SOSTENGONO LA CANDIDATURA DI MAURO FUMAGALLI

Sostegno al Candidato Sindaco alle elezioni comunali di Lecco

I gruppi politici, associazioni e i cittadini che negli ultimi mesi hanno avviato un percorso partecipato (tuttora aperto all’ingresso di altre realtà) di approfondimento attorno ad alcuni temi cruciali per lo sviluppo della città, compiono oggi un nuovo ed importante passo verso le consultazioni amministrative del prossimo anno.



Dopo aver valutato con cura le possibili disponibilità che potessero rappresentare la scelta migliore tra le varie sensibilità, hanno individuato la persona ritenuta più adatta ad assumere il ruolo di “candidato sindaco” per fare sintesi e guidare il prosieguo del progetto nella persona di Mauro Fumagalli, già direttore dell’Espe e noto esponente del volontariato sociale.



A breve la convocazione di una conferenza stampa per la presentazione ufficiale.

Appello per Lecco

Azione

Gruppo “Per Lecco”

Insieme