LECCO, TRE NUOVI BENEMERITI NEL 2025: AGOSTONI, VALASSI, ANDREA INVERNIZZI

LECCO – La città di Lecco avrà tre nuovi benemeriti nel 2025. La conferenza dei capigruppo in Comune si è riunita per valutare le candidature alle civiche benemerenze dell’anno, definendo i nomi dei cittadini che saranno insigniti di questo importante riconoscimento.

Sono stati scelti Plinio Agostoni, Vico Valassi e Andrea Invernizzi. Agostoni, vicepresidente della ICAM e figura di riferimento nell’industria lecchese, è scomparso nel 2024. È stato presidente di Confindustria Lecco, esponente della Compagnia delle Opere, promotore di iniziative sociali e tra i fondatori della Cooperativa Nuova Scuola e della Fondazione don Giovanni Brandolese.

Valassi, classe 1937, è stato insignito anche del Premio Rosa Camuna in Lombardia ed è un nome di rilievo nel campo dell’innovazione e della formazione universitaria, oltre che ingegnere.

Andrea Invernizzi, classe 1934, viene ricordato soprattutto per l’impresa che lo portò, il 9 maggio 1971, a entrare nel Guinness dei Primati, correndo 203 chilometri e 373 metri in 24 ore sulla pista del Bione, lasciando un segno indelebile nella memoria sportiva della città.

RedLC