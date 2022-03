LECCO – Saranno tre i volti nuovi che rinforzeranno la Procura di Lecco, che sarà così costituita da sei magistrati dopo che, per anni, si è parlato di un organico troppo “scarno”. I tre nuovi magistrati appartengono ai 275 che hanno vinto il concorso del Consiglio Superiore della Magistratura.

Attualmente in forza al palazzo di giustizia della città manzoniana sono in quattro: il procuratore Domenico Ezio Bassi, Andrea Figoni, in procinto di passare a Cremona in estate, Giulia Angeleri e Chiara Di Francesco.