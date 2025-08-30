LECCO A TRIESTE, PAREGGIO NON SENZA QUALCHE RECRIMINAZIONE: 1-1

TRIESTE – Finisce 1-1 una gara che lascia l’amaro in bocca ai blucelesti, incapaci di gestire il vantaggio e chiudere la partita. La squadra di Lecco passa avanti al 63’ con Ferrini che insacca da due passi dopo una bella azione d’angolo orchestrata da Battistini.

I lombardi sembrano in controllo, ma poco dopo arrivano le difficoltà sulla fascia destra, dove Battistini è costretto a sacrificarsi per una scelta tattica insolita da parte di mister Foschi.

La Triestina ne approfitta e punisce al 70’: D’Urso si gira in area su Tanco, infila Furlan e ristabilisce la parità. Nel finale, i padroni di casa aumentano la pressione, collezionando calci d’angolo insidiosi, mentre Lecco rischia persino di subire il gol della sconfitta. Da segnalare una traversa colpita da Zanellato, ma l’azione era già ferma.

La partita si chiude tra rimpianti per Lecco, che non riesce a scacciare il tabù trasferta nonostante il discreto avvio e una buona occasione a inizio match con Sipos. La Triestina, pur tra difficoltà interne e con lo stadio poco popolato, strappa un punto dal sapore agrodolce.

RedCro