LECCO – Un 50enne straniero è stato bloccato in piazza Diaz, a Lecco, dalla Polizia Locale. L’uomo, in evidente stato di agitazione, brandiva un pezzo di legno come fosse un bastone e per calmarlo è stato necessario utilizzare lo spray urticante in dotazione agli agenti.

L’episodio nel tardo pomeriggio di martedì, di fronte a Palazzo Bovara. Una volta frenata l’ira del 50enne, si è provveduto al ricovero in ospedale per accertamenti.

Fatto simile era accaduto il giorno prima nel rione di Belledo. In quel caso la Polizia Locale è intervenuta per fermare un 32enne di nazionalità tedesca che girovagava nudo lungo il torrente Bione in secca. In stato confusionale, si è sospettato che l’uomo potesse essersi allontanato dall’ospedale dove è stato subito riaccompagnato.