LECCO – Una domenica all’insegna della creatività quella che ha allietato gli ospiti degli Istituti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco. Musica e pittura sono state le discipline protagoniste di altrettante iniziative.

In sala animazione sono stati innanzitutto esposti gli acquerelli realizzati durante il laboratorio di arteterapia, organizzati in collaborazione con Fondazione Amplifon – Progetto Ciao. Il laboratorio è stato condotto in remoto, in contemporanea con molte altre RSA, dall’arte-terapista Daniela Pisastru, che ha guidato gli ospiti a realizzare questi lavori di pittura.

Nel pomeriggio, poi, si è tenuto il concerto del coro degli ospiti che settimanalmente partecipano al laboratorio musicale, guidati da due educatrici, Lia e Letizia. I cantori si sono rivelati bravissimi nella loro esecuzione, molto apprezzata dai numerosi ospiti e familiari presenti ad ascoltarli.