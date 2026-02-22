LECCO-ALBINOLEFFE 0-0. SI ALLONTANA LA SECONDA PIAZZA: ORA A -3

LECCO – Il primo tempo tra Lecco e Albinoleffe si chiude su ritmi intensi ma senza reti, con le due squadre molto attente a non scoprirsi troppo. La formazione di casa prova a fare la partita, cercando di innescare Konatè e gli uomini sulla trequarti, ma fatica a trovare varchi centrali contro la difesa ben piazzata degli ospiti.

L’Albinoleffe risponde con un baricentro prudente e ripartenze ordinate, sfruttando la corsia di Garattoni e i movimenti delle due punte per allungare la retroguardia bluceleste.

A centrocampo il duello è serrato, con Zanellato e Metlika impegnati a contrastare la folta mediana seriana e a dare pulizia alla manovra. Le occasioni da gol vere e proprie sono poche, spesso frutto di palle inattive o di errori in uscita piuttosto che di trame manovrate. Tra i padroni di casa si nota la spinta sulle fasce, ma i cross non trovano quasi mai la deviazione vincente in area. Gli ospiti invece cercano di colpire soprattutto in transizione, senza però riuscire a mettere seriamente in difficoltà Furlan.

Si va così all’intervallo con equilibrio sostanziale e la sensazione che la gara possa sbloccarsi solo con un episodio o un cambio di ritmo nella ripresa.

Secondo tempo di Lecco–Albinoleffe su ritmi piuttosto spezzati, con entrambe le squadre incapaci di trovare continuità offensiva. Dopo un paio di calci d’angolo senza esiti, un contropiede di Furrer che si è spento sul fondo. Kritta ha poi sprecato una buona occasione sparando alto da posizione favorevole.

Ferrini ammonito poco prima di lasciare il posto a Bonaiti, ma tutti i cambi (anche Urso e Parker) non cambiano l’inerzia. La gara si è incattivita nella parte centrale con diversi interventi duri e qualche protesta, tra cui quella plateale di Al 90′ palo di Parker e successivamente fallo (pare proprio rigore) su Bonaiti. Ma il signor Iannello di Messina nega il penalty.

Nel finale, nonostante gli ultimi tentativi dei blucelesti, il punteggio è rimasto invariato e le difese hanno avuto la meglio. Il Lecco si allontana dalla terza piazza: ora è a meno tre dall’Union Brescia che oggi ha battuto 3-2 la Pro Patria.