LECCO – La vittoria nel turno infrasettimanale di mercoledì contro la Pergolettese ha dato nuova linfa e ricreato entusiasmo nell’ambiente della Calcio Lecco 1912. Domani alle 17.30 arriva l’Alessandria, un avversario che quest’anno non ha ancora conosciuto la sconfitta e che si presenta al Rigamonti-Ceppi in un momento positivo.

Mister Gaburro lo sa bene e presenta così la sfida:“Contro la Pergolettese è arrivata una vittoria che serviva per classifica e morale. Ogni partita fa storia a sé, in questo campionato ci sono avversari molto diversi tra di loro. L’Alessandria è una squadra che affrontiamo in un momento importante per loro, molto positivo. Noi dobbiamo sfruttare l’entusiasmo della serata di mercoledì dove abbiamo creato e concesso, ma soprattutto raccolto.

Abbiamo contro una squadra con un certo potenziale e un certo assetto, ora valuterò tra stasera e domani la formazione migliore da schierare. Squalifica? Non so cosa sia successo, a me durante la partita non è stato comunicato nulla. Domani comunque ci sarà Boffetti a sostituirmi”.