LECCO ALLA FIERA TURISMO DI LONDRA: “ACCOLTI DAL SISTEMA ITALIA IN UK”

LECCO – Fabio Dadati, consigliere con delega a Turismo e Cultura della Camera di Commercio di Como-Lecco e presidente del Consorzio Albergatori Lecchesi, ha partecipato ad una serata speciale nell’ambito della fiera del turismo WTM- World Travel Market di Londra, dove è presente per promuovere il brand LakeComo.

“Una serata che ha reso onore al LakeComo ieri al “The Dorchester”, uno degli hotel simbolo di Londra – ha raccontato Dadati – . Il sistema Italia in UK si è stretto intorno al nostro splendido e amato territorio: Il Console, Alessandro Mignigni, il responsabile dell’ufficio economico dell’Ambasciata, Umberto Bernardo, il direttore dell’Istituto per il Commercio Estero (ICE) in UK, Giovanni Sacchi, il presidente della Camera di Commercio Italiana in UK, Roberto Costa, la dirigente dell’Assessorato Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia, Paola Negroni. Hanno partecipato travel agent e tour operator britannici, gli espositori del Lago di Como alla fiera World Travel Market”.

“Durante la serata è stato conferito il titolo di Ambasciatrice del Lago di Como a Claire Brighton, direttrice di ATAS, Association of Touring & Adventurs Suppliers.

Un tour operator inglese ha vinto il sorteggio di un viaggio e soggiorno sul Lago di Como offerto dall’Aeroporto di Orio Al Serio e dal Comune di Bellano, presenti col sindaco, Antonio Rusconi e il direttore commerciale di SACBO, Giacomo Cattaneo.

Oggi ultimo giorno di fiera, grazie a ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo per averci accolto nella sua area” , ha concluso il delegato.