LECCO ALTA CALCIO: VINCONO I PULCINI 2015 E GLI ESORDIENTI CLASSE 2013

LECCO – Bella vittoria dei Pulcini 2015 della Lecco Alta sul sempre ostico campo valsassinese del Cortenova.

I primi due tempi, molto combattuti, hanno visto prevalere la Lecco Alta col minimo scarto di 1-0, mentre nel terzo la vittoria è stata decisamente più ampia. Ancora combattuto il quarto tempo, vinto col minimo scarto sempre dai verdeblu.

Nella seconda giornata di campionato della categoria Esordienti 2013, la Lecco Alta ha incontrato la Colicoderviese sul proprio campo. Nel primo tempo 0-0. I lecchesi esercitano una maggior pressione senza però concretizzarla. Nella seconda frazione 2-1 per i padroni di casa, terzo tempo 1-2 per gli ospiti. I padroni di casa passano in vantaggio ma si fanno raggiungere e poi superare da una Colicoderviese caparbia – che riporta il risultato della partita in perfetta parità. Nel quarto decisivo tempo i verdeblu hanno saputo reagire, spronati dalla panchina e da un pubblico calorosissimo, andando in vantaggio di due reti e contenendo la reazione degli avversari. Una nota di merito ai portieri di entrambe le compagini, fra i migliori in campo, a sottolineare la bella partita tra le due squadre che si sono affrontate in modo combattivo senza però mai oltrepassare i limiti della sportività.

Vittoria e prestazione positiva per gli Esordienti misti della Lecco Alta nei confronti di una combattiva Aurora San Francesco. Il primo tempo si conclude 3-0 per i padroni di casa, secondo ancora vittorioso per i verdeblu per 2-1 in rimonta della squadra che rappresenta i rioni alti di Lecco. Terza frazione di gioco ad alta intensità: dopo il vantaggio della squadra ospite si chiude in parità 1-1. Nel quarto tempo straripanti i padroni casa che vincono per 4-0 andando a segno con diversi giocatori.

Un ottimo viatico per il prossimo derby di sabato con la Futura.