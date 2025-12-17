LECCO ALTA, CENA DI NATALE DA RECORD: IN 320 AL SALOTTONE ARCOBALENO

LECCO – Grande partecipazione e clima di festa per la tradizionale cena di Natale della società Lecco Alta, andata in scena sabato 13 dicembre. L’evento ha richiamato ben 320 persone, confermandosi uno dei momenti più sentiti e partecipati della stagione sportiva. La serata si è aperta con la Santa Messa, che ha visto una presenza numerosa di atleti, famiglie e dirigenti, prima di lasciare spazio alla cena conviviale. Due i menù proposti, verde e blu, entrambi molto apprezzati per la qualità e la cura nella preparazione da parte del personale di cucina.

A fare da cornice all’iniziativa il Salottone Arcobaleno del rione lecchese di San Giovanni, una location elegante e accogliente, capace di ospitare in un’atmosfera rilassata gli atleti delle squadre di calcio e pallavolo, insieme agli allenatori e ai familiari. Non è mancato il tradizionale momento della lotteria, che ha animato il finale della serata tra sorrisi e applausi. La cena di Natale ha rappresentato un’occasione preziosa per riunire l’intera comunità della Lecco Alta, dare ufficialmente il via alle festività natalizie e rivolgere un augurio di buon Natale a tutti gli atleti e alle loro famiglie.

Le attività sportive proseguiranno ancora per pochi giorni: allenamenti e partite si concluderanno nel corso della settimana, prima della pausa natalizia e della ripresa con l’inizio del nuovo anno.