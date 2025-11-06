LECCO ALTA, GARE RICCHE DI EMOZIONI: PAREGGIO E VITTORIA DEGLI ESORDIENTI

LECCO – Gare intense e spettacolari per il settore giovanile della Lecco Alta, protagonista con le squadre Esordienti B ed Esordienti A in due match carichi di emozioni, grinta e segnali di crescita. Nel primo incontro, gli Esordienti B hanno affrontato la Polisportiva 2B di Brivio in una sfida combattuta dal primo all’ultimo minuto. Avvio scoppiettante con il 2-2 del primo tempo, firmato dalle reti in rimonta di Alae e Alice, che hanno risposto con carattere all’iniziale vantaggio degli avversari. Nella seconda frazione la squadra ospite ha preso il sopravvento, chiudendo con un netto 3-0 che ha messo in difficoltà i padroni di casa. Nel terzo tempo, equilibrio totale e buone occasioni da entrambe le parti, ma nessun gol. Decisiva la quarta frazione, in cui ancora Alae ha trovato la via del gol, regalando alla Lecco Alta un meritato 3-3 finale. Una prestazione di carattere che testimonia i progressi costanti del gruppo.

Grande soddisfazione anche per gli Esordienti A, impegnati contro la Colico Derviese. Dopo un primo tempo bloccato e privo di particolari emozioni, la formazione verdeblu ha cambiato marcia nella seconda frazione, imponendosi 1-0 grazie a un gioco più aggressivo e diverse occasioni create. Il terzo tempo si è chiuso in equilibrio, ma nel quarto è arrivata la svolta: dopo l’iniziale vantaggio degli ospiti, la Lecco Alta ha reagito con forza e determinazione, ribaltando il risultato con tre reti che hanno legittimato la vittoria finale.

Due gare diverse ma accomunate dallo stesso spirito: impegno, entusiasmo e crescita costante. La Lecco Alta continua così il suo percorso di formazione sportiva e umana, dimostrando che il lavoro settimanale sul campo sta dando i suoi frutti.

RedSpo