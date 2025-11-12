LECCO ALTA IN CRESCITA: VITTORIE PER ESORDIENTI, PULCINI E PICCOLI AMICI

LECCO – Fine settimana ricco di soddisfazioni per il settore giovanile della Lecco Alta, che continua a mostrare progressi ed entusiasmo in tutte le sue categorie. Seconda vittoria consecutiva per gli Esordienti Misti A, la prima ottenuta in trasferta, su un campo grande, bello ma impegnativo come quello di Cortenova. I ragazzi hanno mantenuto un buon ritmo per tutti e quattro i tempi, riuscendo a difendere con grande attenzione e la giusta dose di aggressività, mantenendo inviolata la propria porta. Sempre più la squadra dimostra di recepire le idee e i concetti dello staff tecnico, un segnale incoraggiante e di ottimo auspicio per il proseguo della stagione.

Bella prestazione anche dei Pulcini 2015, protagonisti di una vittoria convincente nel derby cittadino contro la Futura. Partita a senso unico, con la Lecco Alta costantemente in pressione e gli avversari impegnati a difendersi, spesso salvati dalle ottime parate del proprio portiere. Nonostante ciò, l’incontro è stato un vero monologo dei verdeblu, che hanno conquistato tutti e quattro i tempi, mostrando un gioco brillante e continuo miglioramento.

Doppio impegno nel weekend, invece, per i più piccoli del gruppo, i Piccoli Amici 2018, scesi in campo sabato contro il Sala Galbiate e lunedì nel recupero con la Pol. 2001. Nella prima partita la squadra ha espresso un buon livello di gioco, con interessanti trame, un paio di bei gol e un atteggiamento sempre propositivo. Più complicata la seconda sfida, con la Pol. 2001 che si aggiudica i primi due tempi; ma nella seconda parte dell’incontro la Lecco Alta reagisce con carattere, migliorando il ritmo e trovando alcune reti dopo belle azioni corali, in un finale combattuto e ricco di spunti positivi.

Un altro fine settimana dunque positivo per tutto il vivaio della Lecco Alta, che prosegue il proprio percorso di crescita fatto di passione, gioco e spirito di squadra, confermandosi una realtà solida e in continua evoluzione nel panorama giovanile lecchese.

