LECCO ALTA: PROVE DI CARATTERE PER ATTIVITÀ DI BASE E AGONISTICA

LECCO – È stato un fine settimana ricco di emozioni per il Lecco Alta, impegnato su più campi e in diverse categorie, dall’attività di base fino al settore agonistico. Un weekend che racconta la passione, la crescita e la voglia di migliorarsi dei giovani atleti verdeblu. I Primi Calci 2017 hanno dato vita a una sfida equilibrata e combattuta contro il Foppenico, con due tempi vinti per parte. Il Lecco Alta parte forte e si aggiudica meritatamente il primo tempo per 3-1, ma nel secondo è il Foppenico a prendere il controllo e a imporsi per 3-0. Il terzo tempo è il più incerto e ben giocato da entrambe le squadre, con il Foppenico che lo porta a casa per 2-0. Nel quarto e ultimo tempo, i piccoli del Lecco Alta ritrovano brillantezza e determinazione, chiudendo con un convincente 2-0. Una partita che ha mostrato entusiasmo, impegno e un percorso di crescita evidente.

Sul fronte agonistico, gli Allievi Under 16 tornano finalmente alla vittoria superando la Sirtorese con un convincente 3-1. La gara si apre con grande intensità, ma è il Lecco Alta a sbloccare il risultato grazie a un pallonetto perfetto di Panzeri, autore di una prestazione da protagonista. La Sirtorese reagisce con decisione, ma gli ospiti difendono con ordine e chiudono il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa, il Lecco Alta continua a imporre il proprio gioco e trova il raddoppio ancora con Panzeri. I padroni di casa accorciano le distanze, ma la rimonta viene spenta dalla splendida azione corale che porta Borghetti a firmare il definitivo 3-1 con un inserimento impeccabile. Una prova di carattere che restituisce fiducia e conferma la crescita del gruppo.

A completare il quadro, i Pulcini misti 2015/2016 sono stati protagonisti di una partita emozionante a Molteno, definita “vietata ai deboli di cuore”. I giovani verde/blu hanno messo in campo grinta, entusiasmo e spirito di squadra, chiudendo il confronto con due tempi vinti, uno pareggiato e uno perso. Il momento più bello arriva al termine della gara: entrambe le squadre corrono verso la tribuna per raccogliere l’applauso del pubblico, un gesto che racconta perfettamente il clima di sportività e divertimento che anima l’attività di base.