LECCO ALTA, TERZA VITTORIA DI FILA E SECONDO POSTO IN CLASSIFICA

LECCO – Bella prestazione della Lecco Alta che, nel campionato di Seconda Categoria, inanella il terzo successo consecutivo e sale al secondo posto in classifica. Vittoria più netta di quanto dica il punteggio contro l’Aurora San Francesco, perché i verdeblu di casa hanno costruito molto realizzando ‘solo’ 4 reti di ottima fattura grazie soprattutto alla bravura del portiere ospite.

In vantaggio dopo una bella azione conclusa da Stefanoni, la Lecco Alta raddoppia di testa con Bonacina. Nel finale del 1′ tempo una distrazione consente all’Aurora San Francesco di accorciare le distanze con un bel tiro dal limite. Ripresa in cui la squadra di casa realizza ancora, prima con un’incornata di Dell’Oro e successivamente con Mattia Fabrizio dopo una serpentina tra la difesa avversaria.

Nel finale, un’altra rete da fuori area da parte dell’Aurora fissa il punteggio sul 4-2.

Domenica prossima trasferta a Montevecchia sul campo dell’attuale capolista del girone.

