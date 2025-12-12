LECCO ALTA: UNA DOMENICA DI CRESCITA PER LE GIOVANILI

LECCO – Una domenica all’insegna dello sport, della crescita e del divertimento per i giovani atleti della Lecco Alta, impegnati nelle rispettive categorie in una serie di sfide avvincenti che hanno messo in luce progressi tecnici e grande spirito di squadra.

Esordienti Misti A: vittoria importante e difesa solida

Gli Esordienti Misti A chiudono nel migliore dei modi l’ultima gara casalinga della fase autunnale, superando l’Aurora Olgiate con una prestazione solida e in costante miglioramento.

La squadra lecchese parte con buon ritmo, conquista il primo tempo e replica nel secondo con ancora maggiore ordine e concretezza.

Equilibrio nel terzo tempo, terminato in parità, mentre nel quarto arriva un nuovo successo di misura per i padroni di casa. Da evidenziare l’ottima fase difensiva: una sola rete subita nei quattro tempi, dato che conferma la crescita e la solidità del gruppo.

Primi Calci 2017: sconfitta di misura, ma grande entusiasmo

Ottima prova anche per i Primi Calci 2017, impegnati contro il Montevecchia in una gara vivace e ben giocata da entrambe le formazioni. Il risultato sorride agli avversari, ma i piccoli giocatori della Lecco Alta mostrano segnali incoraggianti di crescita tecnica e collettiva, dimostrando carattere e voglia di migliorare.

Pulcini Misti: spettacolo e correttezza in campo

Applausi per i Pulcini Misti di Lecco Alta e Academy Valle San Martino, protagonisti di un incontro equilibrato e ricco di emozioni sul campo di San Giovanni. Passaggi precisi, belle parate, tiri e gol hanno animato una partita intensa, vinta di misura dalla Lecco Alta. In evidenza, però, non soltanto il risultato: a rubare la scena è stata la sportività dei giovani atleti, premiata con un lungo applauso dai numerosi spettatori presenti.

Una giornata di calcio giovanile che conferma l’impegno della Lecco Alta nella crescita dei propri ragazzi, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto nei valori di rispetto, fair play e passione per questo sport.

RedSpo