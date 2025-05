LECCO ALTA VOLLEY AL TORNEO “SPORT IN FESTA 2025” DI CESENATICO

CESENATICO (FC) – Un weekend di sport, divertimento e crescita al Torneo Sport in Festa 2025 di Cesenatico. Un’importante occasione che ha coinvolto 128 squadre tra cui anche la Lecco Alta, che ha partecipato con le atlete Under 12, accompagnate dagli allenatori Riccardo Castelli e Micaela Pellegatta, e le Under 14, guidate dalle allenatrici Erica Mandelli e Nora Vergani. Oltre alla competizione, il torneo ha permesso alle lecchesi di stringere nuove amicizie con coetanee provenienti da altre città della Lombardia.

Non sono mancati scambi di doni che le ragazze hanno portato per raccontare del proprio territorio, creando un’atmosfera di armonia tra tutte le squadre. Un momento particolarmente emozionante è stato quello dedicato al triathlon, dove le ragazze hanno potuto cimentarsi in gare di velocità, salto in lungo e lancio del vortex. Le ragazze hanno avuto I’opportunità di fare il bagno al mare, giocare a beach volley e partecipare a serate di musica, condividendo entusiasmo e creando ricordi indimenticabili.

“L’esperienza non è stata solo una gara, ma anche un’opportunità di crescita e di divertimento collettivo. Le ragazze sono tornate a casa con il cuore pieno di ricordi e nuove amicizie, consapevoli che Io sport è molto più di una semplice competizione: è confronto, crescita e, soprattutto, gioia. Un ringraziamento speciale va agli allenatori, ai genitori che hanno accompagnato le atlete e a tutti coloro che hanno reso possibile quest’esperienza. Il torneo Sport in Festa 2025 resterà certamente nel cuore delle giovani atlete come uno dei momenti più belli dell’anno” hanno dichiarato gli allenatori.

RedSpo