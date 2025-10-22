LECCO ALTA, WEEKEND DI GRANDI EMOZIONI PER TUTTE LE CATEGORIE

LECCO – Un fine settimana ricco di emozioni, entusiasmo e belle prestazioni per tutte le squadre della Lecco Alta, impegnate nei vari campionati giovanili. Dai più grandi Esordienti Misti A fino ai piccoli Primi Calci 2017, i giovani verdeblu hanno messo in campo passione, grinta e un buon calcio, confermando la crescita continua del settore giovanile.

ESORDIENTI MISTI A: EQUILIBRIO E GRINTA CONTRO POL 2001

Partita intensa e molto combattuta quella tra Lecco Alta e Pol 2001, valida per la categoria Esordienti Misti A. I quattro tempi hanno vissuto sul filo dell’equilibrio, con ben tre parziali conclusi in parità, a testimonianza di quanto le squadre si siano equivalse sul piano del gioco e dell’intensità.

A decidere la gara è stata una splendida rete su calcio d’angolo: Michele, al volo, ha trovato la via del gol regalando ai suoi la vittoria. Una giocata da applausi in una partita dove entrambe le squadre hanno dimostrato grande spirito agonistico e voglia di emergere.

PULCINI 2015: VITTORIA MERITATA SUL CAMPO DELL’OGGIONO

Bella prestazione dei Pulcini 2015 della Lecco Alta che espugnano il campo dell’Oggiono. I verdeblu partono forte dominando il secondo tempo (dopo un primo equilibrato), ma nella ripresa subiscono il ritorno dei padroni di casa, anche a causa di un leggero calo di concentrazione.

Il terzo tempo, molto combattuto, viene deciso da una rete a favore della Lecco Alta, mentre nel quarto e ultimo tempo i ragazzi legittimano la vittoria con una prestazione solida, chiudendo la gara in crescendo.

PRIMI CALCI 2018: MIGLIORAMENTI E BELLE GIOCATE CONTRO IL FOPPENICO

Buona prova dei Primi Calci 2018 della Lecco Alta che affrontano il Foppenico in una sfida giocata con intensità e spirito positivo. Da segnalare netti miglioramenti nella gestione degli spazi e nell’occupazione del campo, soprattutto nel primo e terzo tempo.

La squadra di casa ha creato numerose azioni pericolose grazie a belle combinazioni collettive, ma anche a spunti individuali da cui sono nati tre gol di ottima fattura. Bravissimi anche i piccoli avversari del Foppenico, protagonisti insieme ai nostri di una gara divertente e istruttiva.

PRIMI CALCI 2017: DERBY COMBATTUTO CONTRO LA ROVINATA

Partita vibrante e dal sapore speciale quella tra i Primi Calci 2017 della Lecco Alta e i pari età della Rovinata, in un derby cittadino che non ha deluso le attese. La Lecco Alta si aggiudica due tempi, uno termina in parità e uno va agli ospiti, in una sfida equilibrata ma sempre corretta.

Tanti applausi per tutti i piccoli atleti in campo, protagonisti di una giornata di sport autentico, dove conta soprattutto crescere, imparare e divertirsi.

