LECCO ALTA, WEEKEND RICCO DI EMOZIONI E CRESCITA PER TUTTE LE CATEGORIE

LECCO – È stato un fine settimana intenso e positivo per tutte le formazioni della Lecco Alta, impegnate sui campi della provincia e non solo. Dalle categorie Esordienti fino agli Allievi, sono arrivate conferme, segnali di crescita e anche qualche bel risultato che dà morale e fiducia per il proseguimento della stagione.

Gli Esordienti Misti A hanno disputato una bella partita a Rovagnate, contro i padroni di casa e la formazione della Lecco Alta, in uno splendido centro sportivo. Dopo un avvio difficile, complice l’adattamento alle ampie dimensioni del campo, che ha visto i locali imporsi nei primi due tempi, la squadra ha reagito con carattere e qualità. Terzo e quarto tempo sono stati infatti vinti con merito dai giovani lecchesi, grazie a una prestazione in crescendo sotto il profilo del gioco e dell’intensità. La gara si è chiusa con un giusto pareggio che premia il percorso di miglioramento della squadra.

Prestazione da “corsari” invece per gli Esordienti Misti B, vittoriosi in trasferta sul campo della Monticellese, in Brianza. Su un terreno difficile e con condizioni di gioco non ideali, è andata in scena una partita combattuta ed equilibrata. La Lecco Alta ha vinto il primo e il terzo tempo per 1-0, mentre la seconda frazione si è chiusa in parità (1-1). A segno per i lecchesi due volte Pietro e una Michele, protagonisti insieme a tutta la squadra di una prova di grande impegno. Da segnalare anche le ottime prestazioni dei portieri, con diversi interventi decisivi. La Lecco Alta porta così a casa la vittoria per 3-1 e continua il suo percorso di crescita.

Spettacolo anche nella categoria Pulcini 2015, impegnati contro i pari età della Casatese. La sfida è stata intensa e ben giocata da entrambe le squadre, che si sono affrontate a viso aperto dando vita a una partita vivace e appassionante. I continui capovolgimenti di fronte e l’equilibrio tra i due gruppi hanno reso il confronto davvero piacevole anche per il numeroso pubblico presente a bordo campo.

Soddisfazioni pure dal settore agonistico. I Giovanissimi Under 15 hanno strappato un punto importante al Bione contro la quotata Chiavennese. Dopo un primo tempo equilibrato, due disattenzioni difensive hanno permesso agli ospiti di andare sul doppio vantaggio. Ma nella ripresa, la Lecco Alta ha reagito con forza: prima l’immediato 1-2, poi un’espulsione tra le fila avversarie e il meritato pareggio, al termine di una seconda frazione dominata dai padroni di casa. Un punto che vale oro e, soprattutto, aumenta la consapevolezza nei propri mezzi.

Infine, grande gioia per gli Allievi Under 16, che conquistano la loro prima vittoria stagionale. Dopo due sconfitte di misura, arriva il successo contro il Foppenico al termine di una gara emozionante. Ottimo primo tempo dei verdeblu, che si portano avanti fino al 4-1, salvo poi subire la rimonta degli ospiti fino al 4-4. Ma nel finale, ci pensa Agostoni, autore di una splendida tripletta, a siglare il gol decisivo che regala il 5-4 finale e i primi tre punti della stagione. Una vittoria meritata e fortemente voluta.

Un weekend, dunque, che ha regalato sorrisi, emozioni e buoni segnali su tutti i fronti per la grande famiglia della Lecco Alta.