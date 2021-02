LECCO – Piero Basilone rimarrà alla guida della Procura di Lecco per almeno altri due mesi: il 57enne, in forza alla Procura milanese, era arrivato a novembre per gestire Palazzo di Giustizia in attesa della nomina del nuovo procuratore capo, dopo il trasferimento di Antonio Chiappani in terra bergamasca.

Proprio in questi giorni la Corte d’Appello di Milano ha prorogato il mandato di Basilone, che resterà nella città manzoniana ancora per febbraio e marzo.