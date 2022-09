LECCO – La rassegna Lecco Ama La Montagna anche per il mese di settembre ha in programma numerose iniziative, variegate per caratteristiche e target. Si parte sabato 3 a Neguggio con un’esperienza meditativa di Mindfulness nella natura, in programma dalle 14:30 alle 16, in compagnia di una guida ambientale ed escursionistica. Il costo dell’iniziativa è di 10 euro.

Nel fine settimana successivo tornano due apprezzati appuntamenti: sabato 10 “Fuga dalla città: trekking rilassante sul torrente Gerenzone” in compagnia di Eco Urban Walk, in partenza da via Santi Pietro e Paolo 7, a Laorca, alle 9:30 (durata di circa 3 ore, costo di 5 euro per gli adulti, 2 per bambini dai 5 ai 14 anni e gratuito sotto i 5 anni). Domenica 11, in compagnia di alcune guide di montagna, tornano poi le escursioni in joelette di “In montagna insieme“, previste a partire dalle 10 con ritrovo a Pian Sciresa, nel parco del Monte Barro (costo per un partecipante di 15 euro, un partecipante più un accompagnatore 25 euro, un partecipante più due accompagnatori 35 euro e un partecipante più tre accompagnatori 45 euro).

Sabato 17 riecco anche “Sunset lovers ai Resinelli“, un’escursione, della durata di tre ore, accompagnata dai racconti di una guida ambientale ed escursionistica nel parco Valentino: il ritrovo è alle 18 al rifugio Sel dei piani Resinelli e il costo dell’iniziativa di 10 euro per gli adulti, 5 per i bambini dai 5 ai 14 anni e gratuito sotto i 5 anni. Infine, in collaborazione con il festival Baite Filosofiche, in programma in città dal 16 al 18 settembre, avrà luogo un doppio appuntamento con “Fuga dalla città“, a cura di Eco Urban Walk: sabato 17 “Il luogo del cuore“, dalle 10 alle 13, e domenica 18 “Trekking rilassante sul torrente Caldone“, dalle 13 alle 15, con ritrovo in entrambi i casi alla Chiesa di Sant’Egidio. Le due iniziative hanno un costo di 5 euro per gli adulti, 2 per bambini dai 5 ai 14 anni e gratuito sotto ai 5 anni.

Sempre il 18 settembre torna l’appuntamento con “Dove6dovevai“, un’esperienza di orienteering per tutte le età della durata di circa quattro ore, che avrà luogo al Monte Barro; il costo dell’iniziativa è di 10 € per gli adulti, 7 € per i bambini dai 5 ai 14 anni e gratuito sotto i 5 anni. Per prendere parte alle attività è possibile rivolgersi all’Infopoint Lecco (0341481485), scrivere a leccoamalamontagna@comune.lecco.it, oppure compilare il Google Form disponibile per ogni esperienza nella sezione “Calendario” del sito www.leccoamalamontagna.it – in quest’ultima sezione è possibile, inoltre, filtrare per livello d’intensità le esperienze in calendario. Il pagamento si effettua in loco.