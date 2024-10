LECCO/ANCORA UNA RISSA IN PIAZZA DIAZ, RESIDENTI ESASPERATI

LECCO – Ancora violenza in piazza Diaz a Lecco. È successo giovedì poco dopo le 22 quando è scoppiata una rissa con pugni, lancio di oggetti, urla e ombrellate. Alla fine sono stati tre i feriti che hanno dovuto richiedere i soccorsi del 118.

La rissa è scoppiata ancora una volta piazza Diaz, nella parte alta di via Cavour, proprio davanti al Municipio. Protagonisti una dozzina di giovani, uomini e donne, che hanno iniziato a litigare non si sa per quale motivo: urla, parolacce e ombrelli usati come armi. Qualche residente dalle finestra ha filmato la scena per denunciare le condizioni in cui sono costretti a vivere da tempo.

Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per sedare la rissa. In ospedale, in codice verde, sono finiti tre giovani tra i 20 e i 34 anni, tra cui una donna.

Tanti gli episodi di violenza a Lecco durante tutta l’estate e nella maggioranza dei casi sono state risse tra giovani avvenute tra piazza Diaz, via Volta, via Cavour e la stazione. Il lungolago resta una zona pericolosa e qui il chiosco presente in zona Imbarcadero è stato oggetto di un provvedimento che ne impone la chiusura alle 21. C’è poi la zona della Meridiana dove, oltre a episodi di violenza, c’è uno spaccio di droga.