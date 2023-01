LECCO – Sirene di pompieri, polizia e sanitari nel tardo pomeriggio di venerdì in centro Lecco. Una anziana era in difficoltà nel suo appartamento, non lontano dal complesso dell’Isolago di via Cairoli, quindi è scattato l’intervento d’urgenza.

Nulla di grave, fortunatamente. La signora avrebbe azionato il dispositivo salvavita facendo così scattare l’emergenza. I Vigili del Fuoco sono giunti con l’autoscala nell’evenienza in cui sarebbe stato necessario entrare nell’appartamento forzando una finestra, ma i vicini avevano le chiavi e così si è risolto tutto velocemente e senza gravi conseguenze.