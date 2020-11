LECCO – Sarà operativo a partire da domani, 13 novembre, il nuovo punto tamponi con l’impiego di test rapidi allestito da Ats Brianza in collaborazione con il Comune di Lecco e con l’Areonautica militare presso l’area di parcheggio antistante il centro sportivo Bione, in via Bruno Buozzi 11.

“Questi punti tamponi rapidi sono disponibili grazie alla stretta e proficua collaborazione con le Asst del nostro territorio e i Comuni che li ospitano – spiega il direttore generale di Ats Brianza Silvano Casazza – In questa fase di emergenza è davvero importante che i soggetti deputati a dare risposte ai cittadini lavorino insieme. Un grande ringraziamento anche all’Aeronautica militare che ha allestito questi punti tampone e fornisce il personale sanitario (medici e infermieri)”.

Il “drive through” sarà operativo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.

L’accesso al “punto tamponi rapidi” avverrà da parte degli studenti e del personale scolastico secondo le modalità organizzative definite dalla circolare regionale 14 settembre, ovvero mediante presentazione con modulo di autocertificazione e senza prenotazione.

L’utente, successivamente alla fase di effettuazione del test, dovrà attendere una decina di minuti per l’attestazione di esito e, in caso di positività, verrà subito sottoposto a tampone molecolare di conferma, il cui esito sarà disponibile dal giorno successivo sul fascicolo sanitario elettronico o presso il proprio pediatra o medico curante. In caso di positività al test rapido, il soggetto interessato è tenuto al rispetto dell’isolamento domiciliare e i conviventi stretti sono tenuti al rispetto della quarantena sino ad esito del tampone per la ricerca di RNA virale.

“Un servizio indispensabile in un momento particolarmente delicato – commenta il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni – che va a favore della cittadinanza, dei comuni limitrofi, ma anche di una buona parte di popolazione che fa riferimento ad Ats Brianza. Il Comune ha messo disposizione spazi adeguati e gli allacciamenti necessari. Per il noleggio di alcune strutture aggiuntive abbiamo avuto modi di trovare collaborazione economica nelle disponibilità della specifica campagna Aiutiamoci promossa da Fondazione Comunitaria del Lecchese. Un grazie a tutti coloro i quali hanno reso questo allestimento possibile”.

Per consentire le operazioni di messa a punto e per agevolare il regolare afflusso dei veicoli nell’area di sosta in allestimento con ingresso in viale Don Ticozzi, dalle ore 8 di oggi e fino alle 24 del 31 marzo, è istituito il divieto di transito, eccetto per i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi in modalità “drive-through” ovvero con divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi / via Toscanini. Per chi proviene da viale Brodolini è stata posizionata della segnaletica apposita, che indica quale percorso seguire per accedere al piazzale.