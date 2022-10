LECCO – Un automobilista ha perso il controllo dell’auto percorrendo via Cadorna, a Lecco. Superato il marciapiede, il veicolo ha divelto un idrante allagando la carreggiata per poi colpire un’auto in sosta.

Ancora da chiarire le cause del sinistro, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Locale. Pochi i disagi per la viabilità, si invita comunque a procedere con prudenza.