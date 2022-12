BALLABIO – Disagi finalmente sopportabili per pendolari, studenti e più in generale valsassinesi diretti a Lecco di prima mattina. Dopo tre giorni di calvario infatti, la decisione di anticipare di un’ora – ovvero alle 6 – l’entrata in servizio dei movieri ha portato a risolvere i problemi più evidenti per la viabilità lungo la stretta serpentina che attraversa i rioni alti del capoluogo. Potendo coordinare un senso unico alternato sin dalla prima mattina si è così riusciti a dare la precedenza agli autobus scolastici in discesa, arrestando temporaneamente i mezzi pesanti in salita, evitando dunque che come nelle scorse mattine alcuni di essi si incastrassero facendo da tappo.