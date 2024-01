LECCO-BALLABIO, PREVEDIBILE DISASTRO GIÀ DI PRIMA MATTINA. AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

BALLABIO – È caos sulla ‘vecchia Lecco-Ballabio’ con auto in colonna a motore spento nel budello di Laorca e Malavedo. Niente da fare, non ci sono movieri o sensi unici che tengano – né tantomeno “protocolli” ancora in fase di studio: con la SS36DIR chiusa a seguito dell’incendio di ieri, la provinciale che attraversa i rioni alti di Lecco non è più in grado di sostenere il traffico attuale.

Come annunciato ieri, dalle 6 alle 9 di questa mattina sarebbe stato istituito il blocco dei mezzi pesanti così da contenere i disagi per i pendolari, lavoratori e studenti. Tuttavia…